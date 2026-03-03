Beliebtes Zeitreise-Universum wird zur Mystery-Serie bei Amazon: Erster Blick enthüllt die Stars der Videospiel-Adaption

Die beliebte Videospielreihe Life is Strange wird zur Amazon-Serie. Jetzt wurde der Cast der Hauptrollen sowie die ersten Bilder zur kommenden Zeitreise-Mystery enthüllt.

2015 ist das erste Life is Strange-Videospiel erschienen und wurde innerhalb von kürzester Zeit zum Hit. Über 20 Millionen Spieler:innen konnte das Zeitreise-Game bis 2023 verzeichnen und wurde in folgenden Jahren um mehrere Fortsetzungen, Prequels und Spin-offs erweitert.

Jetzt wird das Life is Strange-Universum zur Serie bei Amazon Prime Video. Die ersten Bilder enthüllen nun auch den Cast des lange erwarteten Mystery-Projekts.

Life is Strange wird zur Serie bei Amazon Prime Video: Bilder und Cast für Zeitreise-Mystery enthüllt

Wie Variety berichtet, werden Maisy Stella und Tatum Grace Hopkins in die Hauptrollen von Chloe und Max in der Life is Strange-Serie schlüpfen. Hopkins wird ihr TV-Debüt mit der Serie geben und war zuvor am Broadway in Stücken wie The Queen of Versailles und For the Girls zu sehen. Stella hatte dagegen unter anderem bereits Rollen in der Serie Nashville sowie dem Film My Old Ass inne. Seht die beiden hier auf dem ersten offiziellen Poster:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die offizielle Logline zur Serie lautet wie folgt:

Die Fotografiestudentin Max entdeckt, dass sie die Zeit zurückgdrehen kann, als sie ihrer besten Kindheitsfreundin Chloe das Leben rettet. Während sie versucht ihre neue Fähigkeit zu verstehen, untersuchen die beiden das mysteriöse Verschwinden eines Studienkollegen und decken eine dunkle Seite ihrer Stadt auf, die sie schließlich dazu zwingt, eine unmögliche Leben- oder Tod-Entscheidung zu treffen, die sie für immer prägen wird.

Die Serie wird von Charlie Covell (The End of the F***ing World) geschrieben, der bei Life is Strange ebenfalls als ausführender Produzent und Showrunner fungiert. Das Mystery-Projekt entsteht in Zusammenarbeit des Spielepublishers Square Enix sowie Story Kitchen, LuckyChap und Amazon MGM Studios.

Wann kommt Life is Strange zu Amazon Prime Video?

Ein Startzeitraum wurde für Life is Strange noch nicht bekanntgegeben. Doch rechnen wir mit der Serie nicht vor 2027 bei Amazon Prime Video. Der nächste Teil der Life is Strange-Videospielreihe erscheint unter dem Titel Life is Strange: Reunion hingegen bereits am 26. März 2026.