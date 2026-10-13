Below-Macher erklären das Ende: "Es wird schon in der allerersten Szene der Serie vorbereitet"

Die Mysteryserie Below hat auf Netflix die Charts erobert. Die Produzent:innen Jesse McKeown und Jessica Rhoades haben für begeisterte Fans bereits das Ende erläutert.

Netflix wird in die Tiefe gezogen – und zwar dank Below. Die Mysteryserie steht aktuell auf Platz 1 der Charts und fasziniert mit den geheimnisvollen Vorgängen in einer kleinen Küstenstadt Neufundlands, die der Fischer Calvin Penney (Josh Hartnett) untersuchen muss. Und insbesondere das Ende in Folge 6 treibt die Fans um. Showrunner Jesse McKeown und Produzentin Jessica Rhoades haben nun enthüllt, warum ihrer Meinung nach alles genauso ablaufen musste. Vorsicht, Spoiler!

Was genau passiert am Ende von Below auf Netflix?

Wie sich am Ende von Below herausstellt, befinden sich im Eisberg vor dem neufundländischen Städtchen Snook's Arm die Eier eines Riesenoktopus, der die Stadt attackiert, um seinen Nachwuchs zu schützen. Calvin gelingt es schließlich, die Kreatur aufs offene Meer zu locken und damit vor den Bomben des Militärs zu bewahren. Doch dort haben ihre Nachkommen keine Überlebenschance – das Tier macht sich bereit, zu sterben.

Die Stadt dagegen ist gerettet. Und zwar auch vor den Machenschaften der Familie Crocker, deren Ziel es war, ihre Mitmenschen mit der Angst vor dem Monster zu vertreiben: Sie wollten die reichen Bodenschätze unter Snook's Arm ausbeuten und damit noch reicher werden. Doch dann deuten die letzten Minuten eine neue und noch größere Bedrohung an: Calvin und sein Sohn Wade (Charlie Heaton) entdecken eine ganze Gruppe von Eisbergen – und damit eine Armada neuer Riesenoktopoden.

Das Ende von Below war schon lange genau so geplant

Im Gespräch mit TVLine erklären McKeown und Rhoades, warum sie das Ende ausgerechnet auf diese Weise erzählen wollten. Zum finalen Bild der neuen Eisberge sagte McKeown:

Dieses Bild war von Anfang an so geplant, das sollte da immer schon sein. Darauf steuerten wir zu, wollten aber auch eine abgeschlossene Story mit Anfang, Mitte und Ende erzählen, inklusive dem Klimawandel und allem, was da auf uns zukommt.

Die wohl wichtigste Entwicklung der Story vollzieht Calvin, der mit der Enthüllung der Kreatur eine neue Perspektive auf seine Vergangenheit erhält: Die Erinnerungen an den Tod seines Vaters (Frank Holden) durch eine Meereskreatur hielt er für Hirngespinste und schluckte sie herunter. Da er sie als wahr begreifen kann, ändert sich auf seine Einstellung zum Ungeheuer – er fühlt eine Art Verbundenheit zu dem Tier. McKeown erklärt:

Es wird schon in der allerersten Szene der Serie vorbereitet [als Calvins Vater stirbt], dass da eine Verbindung zwischen ihm und der Kreatur existiert, die er zunächst nicht versteht. Er unterdrückt sie [...], er wird belogen und misstraut sich selbst. Doch [mit der Enthüllung] ergibt plötzlich alles einen Sinn – daher kehrten wir am Ende zu diesem Moment zurück, der eine veränderte Beziehung zur Kreatur ausdrückt.

Kommt eine 2. Staffel von Below zu Netflix?

Eine 2. Staffel zur Serie haben sowohl McKeown wie Rhoades bisher abgestritten: Es handele sich um eine Miniserie, die Handlung sei abgeschlossen. Nichtsdestotrotz erfreut sich Rhoades am Wunsch der Fans nach mehr:

Ich liebe es, das das Publikum fragt: 'Und was jetzt?' Denn es ist ja auch eine Geschichte über die Klimaerwärmung. Wir sagen ja: Der Klimawandel kommt. 'Was jetzt?' ist also eine gute Frage für das Ende der Serie.

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