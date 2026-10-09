Sofort Platz 1 bei Netflix: Neue Thriller-Mini-Serie mit Hollywood-Star erobert die Charts

Netflix steigert mit seiner neuen Mystery-Thriller-Serie das Herbstfeeling. Mit nebligen Landschaftsaufnahmen und geheimnisvoller Monster-Spannung landet sie direkt auf Platz 1 der Charts.

Aktuell ist Hollywood-Star Josh Hartnett nicht nur in der Romanadaption Verity im Kino zu sehen, sondern stürmt auch bei Netflix die Charts. In der Mystery-Miniserie Below muss er als Seemann das neufundländische Örtchen retten, das von einer unheimlichen Kraft aus dem Meer bedroht wird.

Netflix-Serie Below erzählt von Trauma und mystischen Monstern

In Below hat Calvin (Hartnett) mit dem Trauma seiner Kindheit zu kämpfen, als ein Eisberg plötzlich in der Bucht von Neufundland auftaucht und alte Wunden aufreißt. Denn als Kind erlebte er die Massenumsiedlung mit, um die verstreute Bevölkerung zu zentralisieren. Doch als die Familie samt Haus über das Wasser schippert, kommt es zu Komplikationen und das Heim samt Vater versinkt in der Tiefe.

Inzwischen ist Calvin ein erfahrener Seemann und ein verwitweter Familienvater von drei Kindern. Als er versucht, der unbekannten Gefahr auf den Grund zu gehen, bekommt er Hilfe von der Meereszoologin Fonda (Mackenzie Davis), die seinen Verdacht teilt, dass sich im Wasser eine gewaltige Kreatur befinden muss. Calvin und seine Familie müssen sich nicht nur dem Monster stellen, sondern auch den tief vergrabenen Geheimnissen ihrer Insel, um die Bewohner:innen zu beschützen.

Das sind die aktuellen Netflix-Serien-Charts (Stand: 9. Oktober 2026):

Below bietet beste Wochenendunterhaltung bei Netflix

Im August stürmte die Netflix-Produktion The Last House die Film-Charts, in dem ebenfalls eine Familie von mysteriösen Monstern bedroht wird. Doch statt das Setting auf das Haus zu begrenzen, geht es in Below aufs Wasser.

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Die Landschaftsaufnahmen tragen zur geheimnisvollen Atmosphäre und Spannung bei, wenn ab der zweiten Hälfte die Monster-Thrills beginnen. In knackigen sechs Folgen, mit jeweils ca. 40 Minuten Laufzeit, eignet sich die Mysteryserie perfekt fürs Wochenende.