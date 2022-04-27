Ben Affleck bereut seinen Marvel-Flop seit 23 Jahren: “Es bringt mich um"

Lange vor Batman trug Ben Affleck schon einmal ein Superhelden-Outfit. Seinen Marvel-Auftritt hasst der vieldekorierte Schauspieler und Regisseur allerdings wie die Pest.

Von Good Will Hunting bis zum grandiosen The Last Duel hat Ben Affleck viele tolle Rollen auf dem Kerbholz. Mit Batman v Superman: Dawn of Justice gab er 2016 seinen nicht ganz so geglückten Einstand als DC-Ritter. Doch lange vor Batman spielte er 2003 in Daredevil seinen ersten Superhelden. Der Marvel-Blockbuster geht ihm seit mehr als zwei Jahrzehnten nach.

Ben Affleck hasste seinen Marvel-Flop so sehr, dass er deshalb Batman spielte

Dem Playboy sagte Ben Affleck im Jahr 2017 klipp und klar:

Der einzige Film, den ich wirklich bereue, ist Daredevil. Es bringt mich um. Ich liebe diese Geschichte, diese Figur, und die Tatsache, dass sie so vermurkst wurde, lässt mich nicht los. Vielleicht war das ein Teil der Motivation, Batman zu spielen.

Schaut euch hier den Trailer zum "vermurksten" Daredevil an:

Daredevil - Trailer (Deutsch) HD

Schon zuvor hielt er mit seiner Abneigung gegen den Marvel-Film von Regisseur Mark Steven Johnson (Ghost Rider) nicht hinter dem Berg. Die Batman-Rolle wolle er richtig machen, weil er Daredevil so sehr hasse, erklärte er ein Jahr zuvor der New York Times .

Woran Daredevil seiner Meinung nach scheiterte, wollte er aus Gründen der Höflichkeit nicht sagen. Tatsache ist, dass der Marvel-Blockbuster weder von der Kritik noch an den Kinokassen besonders begeistert aufgenommen wurde. Die New York Times kritisierte diverse Regie-Entscheidungen und nannte den Film "billig und überflüssig". Die Moviepilot-Community straft ihn mit einer bitteren 4,9 von 10 ab.

Ob Ben Affleck für seine DC-Rolle aus dem Marvel-Flop gelernt hat, muss jeder Fan selbst entscheiden. Manchen gilt er als der beste Batman aller Zeiten. So oder so, an fehlender Leidenschaft für die Rolle hat es wohl nicht gelegen.

Mittlerweile gibt es einen besseren Daredevil

2015 wurde Daredevil bei Netflix als Marvel's Daredevil neu aufgelegt und kam dort auf drei äußerst beliebte Staffeln. Mittlerweile hat Disney+ dem Ganzen als Soft Reboot Daredevil: Born Again nochmal zwei Staffeln oben drauf gesetzt. Sogar Ben Affleck gab der neuen Serie seinen Segen. Laut LRM gestand er 2016:

Die Netflix-Serie macht wirklich cooles Zeug. Ich habe das Gefühl, dass das auch für uns schon möglich gewesen wäre mit dem Charakter, aber wir haben es nicht hinbekommen.

Der zweifache Oscar-Gewinner Affleck konzentriert sich derzeit lieber auf andere Stoffe. Als nächstes wird er im Star-gespickten Netflix-Thriller Animals zu sehen sein, bei dem er auch selber Regie führte. Als verzweifelter Bürgermeisterkandidat will er das Lösegeld für seinen Sohn zusammentreiben.

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Und falls ihr doch nochmal reinschauen wollt, weil er mittlerweile Kult ist: Der originale Daredevil mit Ben Affleck streamt ebenfalls bei Netflix.

Dieser Artikel erschien erstmals im Jahr 2022 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.