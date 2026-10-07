Ben Affleck wollte seine Ex-Frau Jennifer Garner im Netflix-Hit Animals casten – und dann kam alles ganz anders

In einem eng vernetzten Kosmos wie Hollywood kann es passieren, dass Privates und Berufliches zusammentreffen – nicht immer zum Vorteil eines Filmprojekts. Das gilt auch für Ben Affleck und Animals.

Für seinen neuen Netflix-Kriminalthriller Animals nahm Ben Affleck (The Rip) zum fünften Mal Platz auf dem Regiestuhl Platz und eroberte schnell die Filmcharts. Neben Filmehefrau Kerry Washington (Django Unchained) spielt er auch die Hauptrolle. Dies war aber eher eine Notlösung.

Deshalb musste Ben Affleck für den Netflix-Hit Animals neu casten

Wie Variety kürzlich berichtete, erzählt Ben Afflecks neuer Netflix-Film Animals von einem Ehepaar (Affleck und Washington), welches sich mit der Entführung ihres Sohnes auseinandersetzen muss und dabei in eine moralische Grauzone gerät.

Ursprünglich hatte Affleck Jennifer Garner (Deadpool & Wolverine) und Matt Damon (Die Odyssee) für die Hauptrollen vorgesehen, wie er Entertainment Weekly erklärte:

Ich dachte mir: 'Mein Gott, Jen Garner wäre einfach perfekt für diese Rolle‘.

Damon war aber durch die Dreharbeiten zu Die Odyssee mit Christopher Nolan (The Dark Knight, Inception) verhindert. Affleck musste selbst einspringen – und hätte mit Garner als Ehefrau vor der Kamera gestanden, mit der er in der Realität dreizehn Jahre verheiratet war und drei Kinder hat. Seit 2018 sind beide geschieden.

Animals war nicht der richtige Film für einen gemeinsamen Auftritt

Die Stars entschieden sich schließlich aber gegen einen gemeinsamen Kameraauftritt als Ehepaar. "Das sollten wir nicht machen", zitiert Affleck Garners Beweggründe, "damit holen wir nur unsere Probleme wieder hoch." Trotz alter Probleme gibt es zwischen beiden aber noch viel Zuneigung, wie Afflecks Aussagen suggerieren:

Ich würde wirklich gerne mit ihr zusammenarbeiten, ganz ehrlich. Sie ist großartig, und wir sind wirklich gute Freunde, und ich bin ihr zutiefst dankbar, und wir haben eine tolle Beziehung. [...]

Gleichzeitig beschrieb der Regisseur und Schauspieler Animals als sehr intensiv:

Wie hält man eine Beziehung aufrecht? Das war natürlich etwas, worüber ich nachgedacht habe. Was verlangt eine Ehe wirklich von uns? Wie gut können wir einander kennenlernen?

Bedenkt man seine und Garners Vorgeschichte, ist es verständlich, dass die beiden schließlich darauf verzichtet haben, diese Fragen vor der Kamera gemeinsam durchzuspielen. Spannend wäre das Duell ihrer Figuren auf Netflix in jedem Fall geworden.

Und wer weiß, Ben Affleck scheint hinter der Kamera mindestens genauso viel Spaß zu haben wie davor. Vielleicht ergibt sich eine weitere Gelegenheit, Jennifer Garner zu casten. Animals ist seit dem 9. Oktober auf Netflix verfügbar.