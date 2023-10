Bereit machen für Halloween: Überraschend echt aussehende One Piece Kostüme – komplette Outfits von den Anime-Helden für unter 50 Euro

One Piece ist die meistverkaufte Mangaserie der Geschichte. Seit 1997 erfreuen sich Fans an den Mangas und Animes und seit diesem Jahr auch an der Realverfilmung als Netflix-Serie. Auf Amazon finden sich richtig gute Kostüme zur Reihe und das zu einem unfassbar guten Preis.

Cosplay, Roleplay, Halloween - es gibt genügend Anlässe, um in ein Kostüm zu schlüpfen. Wir haben für euch richtig gute Outfits für unter 50 Euro zusammengestellt, die auf Amazon verfügbar sind. Mit den kompletten Outfits von Monkey D. Ruffy Lorenor Zorro und Nami könnt ihr ganz leicht in den Stoff eurer One Piece-Helden schlüpfen. Hut, Weste, Hose, Gürtel - auf Amazon ist das Outfit von Monkey D. Ruffy bereits komplett zusammengestellt. One Piece: Komplettes Kostüm von Monkey D. Ruffy Deal Zum Deal Halloween steht vor der Tür und jetzt ist genau die richtige Zeit, um sich mit der Kostümfrage auseinanderzusetzen. Auf Amazon gibt es gerade tolle Angebote für unter 50 Euro, die noch dazu richtig gut aussehen. Wir haben einige für euch zusammengestellt. Diese One Piece Kostüme gibt es für unter 50 Euro Monkey D. Ruffy Kostüm Auch wer nicht One Piece gesehen hat, kennt wahrscheinlich das ikonische Outfit mit Strohhut von Anime-Held Monkey D. Ruffy. Auf Amazon gibt es das komplette Kostüm sogar für unter 40 Euro. für 33 Euro auf Amazon * Amazon Das Kostüm von Monkey D. Ruffy.

Kimono von Lorenor Zorro Der Piratenjäger Zorro war der erste, der sich Ruffy angeschlossen hat und steht ihm loyal zur Seite. Sein Ziel ist es, der beste Schwertkämpfer der Welt zu werden und er ist auf einem guten Weg, immerhin gelingt es ihm mit drei Schwertern gleichzeitig zu kämpfen. Wer das Kostüm von seinem grünen Kimono abrunden möchte, der kann ebenfalls Zorros stylische Schwerter * ergattern. Die gibt es in unterschiedlichen Farben. Zwei Stück sind ab 50 Euro erhältlich und wer sich nicht entscheiden kann, für den gibt es ein Set mit acht Schwertern für 180 Euro *. Zorros Kimono für 43 Euro auf Amazon * Amazon Der Kimono von Lorenor Zorro. T-Shirt und Rock von Nami Nami ist die Kartographin der Crew und wird auch "Diebische Katze" genannt. Sie trägt meist Sandalen in verschiedenen Farben und dazu einen Rock unter dem sie ihren Takt-Stock zum Kämpfen versteckt. Oft kombiniert sie das gestreifte T-Shirt dazu.

für 30 Euro bei Amazon * Amazon Namis ikonisches T-Shirt mit Rock. Kimonokleid mit Schmuck von Nami

Für besondere Anlässe trägt Nami aber auch manchmal ein schicken Kimono-Kleid mit großer Schleife. Das Kostüm gibt es originalgetreu mit dem passenden Schmuck dazu. für 42 Euro auf Amazon * Amazon Namis Kimonokleid mit Schmuck und Schleife. Diese Perücken machen dein Outfit komplett

Um das Kostüm komplett zu machen, darf die Perücke nicht fehlen, es sei denn ihr möchtet selber in den Farbtopf greifen. Das rote lange Haar von Nami * gibt es für 21 Euro, die knallige grüne Frisur von Lorenor Zorro * gibt es für 23 Euro auf Amazon. Amazon Amazon Mit diesen Kostümen und Perücken seid ihr ganz schnell für Halloween ausgerüstet und könnt in die One Piece-Figuren von Nami, Lorenor Zorro und Monkey D. Ruffy schlüpfen. Bedenkt bitte die eventuell längeren Lieferzeiten, da manche Kostüme aus dem Ausland kommen. Und viel Spaß beim Verkleiden. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.