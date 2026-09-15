Berlin – Tag & Nacht feiert 15 Jahre: Diese Darsteller waren sogar im echten Leben ein Paar!

Anlässlich des 15. Geburtstags von Berlin – Tag & Nacht werfen wir einen Blick zurück und verraten euch, welche Darstellerinnen und Darsteller hinter der Kamera zueinander gefunden haben.

Berlin – Tag & Nacht begeistert seit mittlerweile 15 Jahren regelmäßig eine große Zuschauerschaft und noch ist lange kein Ende in Sicht. In der Serie geht es seit je her um Liebe, Freundschaft und gesellschaftliche Themen. Vor allem Liebesbeziehung stehen immer wieder im Fokus – und das nicht nur vor der Kamera. Einige Darstellerinnen und Darsteller fanden auch privat zusammen. Wer auch im echten Leben ein Pärchen wurde, verraten wir euch.

Die große Liebe bei Berlin – Tag & Nacht: Diese Stars waren im realen Leben zusammen

Bei Berlin – Tag & Nacht finden sich nicht nur die Rollen vor der Kamera. Auch hinter den Kulissen funkte es bei einigen Stars gewaltig. Diese Paare gab es:

Sandy Fähse & Franziska Balzer

Sandy Fähse verkörperte jahrelang die Rolle Leon und stand vor allem mit Milla (gespielt von Liza Waschke) in Verbindung. Die beiden Rollen heirateten in der Serie sogar. Abseits der Kameras funkte es bei Sandy allerdings mit einer anderen Frau. Franziska Balzer spielte die Rolle Kiara. Kiara und Leon verband in der Serie lediglich die gemeinsame Arbeitsstelle: Leon war Barkeeper im Matrix, Kiara das neue Gogo-Girl. Die beiden waren zwei Jahre ein Paar.

Matthias Höhn & Jenefer Riili

Bei Berlin – Tag & Nacht spielten sie die Rollen Pascal und Alessia. Im echten Leben fanden die beiden 2018 zusammen und gaben kurz nach dem Beziehungs-Outing Jenefers Schwangerschaft bekannt. Nach zwei Jahren zerbrach die Liebe.

Saskia Beeks & Nathalie Bleicher-Woth

Auch diese beiden lernten sich am Set von Berlin – Tag & Nacht kennen, Saskia spielte Rolle Alina und Nathalie übernahm Rolle Kim. Ihre Beziehung machten sie Anfang 2019 öffentlich, die Trennung folgte ungefähr ein halbes Jahr später.

Tim Rasch & Ben Mittelstädt

In der Soap spielten die beiden Nik und Jannes, zwei heterosexuelle Mädchenaufreißer – ganz im Gegenteil zu ihrem echten Leben. Privat waren die beiden eine Zeitlang ein Pärchen.

Jörn Lehmann & Lidia Santangelo

Bei Berlin – Tag & Nacht bandelte Lidias Rolle Chiara mit Jörns Charakter Denny an, doch auch in ihrem Privatleben funkte es zwischen den beiden. Lange hielt ihre Beziehung allerdings nicht.

Marcel Neue & Laura Hink

In der Serie spielten sie mit Krätze und Lynn Geschwister, hinter den Kulissen fanden sie zueinander. Ihre Liebe hielten sie fast ein halbes Jahr geheim, bis sie ihre Liebe im Sommer 2021 öffentlich machten. 2023 folgte die Trennung.

Daniel Kunz & Laura Hink

Bei Berlin – Tag & Nacht spielten sie zuerst Freunde. Die Freundschaft ging über die Serie hinaus und wurde dann zur Liebe. Die beiden sind bis heute glücklich und durften sich bereits über Nachwuchs freuen.

Katharina Kock & Jan Philipp Preuß

In der Soap standen sie als Toni und Leif vor der Kamera. Während sich ihre beiden Rollen verliebten, funkte es auch hinter der Kamera bei Katharina und Leif. Bei einer Kuss-Szene knisterte es zwischen ihnen und seitdem gegen sie gemeinsam durchs Leben.

Samuel Bartz & Nicole Alaña

Auch diese beiden spielten ein Liebespaar bei Berlin – Tag & Nacht. Nicoles Rolle Valentina kam in die WG und sofort war es um Malte geschehen. Die beiden fanden zueinander und Sam und Nicole gaben im Oktober 2025 bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Berlin – Tag & Nacht überrascht Fans am 17. September mit einer besonderen Ausgabe der Soap. Um 19:05 Uhr gibt es bei RTLZWEI ein Best of zu sehen, ab 20:15 Uhr gibt es eine Special-Folge in doppelter Länge zu sehen.

