Berlin – Tag & Nacht überrascht Fans mit Comeback dieser beliebten Bösewichtin: "Hatte Gänsehaut"

Zum neuen Jahr hat Berlin – Tag & Nacht für Fans eine besondere Ankündigung: Eine Rolle kehrt zur Serie zurück, die zuvor mit einem großen Knall gegangen war.

Bei Berlin – Tag und Nacht ist es nicht unüblich, dass Rollen die Serie verlassen und kurze Zeit oder einige Jahre später wieder in die Hauptstadt zurückkehren. Jetzt dürfen sich Fans erneut auf ein ihnen bekanntes Gesicht freuen, das wieder dabei ist.

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 3593 vom 7. Januar

Berlin – Tag & Nacht-Rückkehr: Diese Bösewichtin ist wieder da

Wer schon im Dezember die Vorschau von Berlin – Tag & Nacht richtig geschaut hat, der weiß, welche Rolle zurückkehrt: Olivia Alves. Tatsächlich war Olivia, gespielt von Jessica Sulikowski, bereits 2023 aus Berlin abgehauen. Nachdem sie versucht hatte, ihre damalige beste Freundin Milla Brandt, gespielt von Liza Waschke, umzubringen, sah sie keinen anderen Ausweg mehr und verließ die Stadt.

Das passiert in Olivias erster Folge

Milla ist gerade mit Janni und Karla unterwegs. Das Trio hat sich dazu entschieden, den gemeinsamen Weihnachtsbaum zurück in den Wald zu bringen und wieder einzubuddeln. Auf dem Rückweg helfen Karla und Milla ihrer Mitbewohnerin Janni noch dabei, ein schweres Paket durch die halbe Stadt in ihre Wohnung zu schleppen. Dabei müssen die drei immer wieder Pausen einlegen, denn darin befindet sich ein schweres Fitnessgerät. Die Frauen machen gerade eine Unterbrechung, weil Janni und Karla aufs stille Örtchen müssen. Sie verabschieden sich kurz von Milla und verschwinden um die Ecke.

Milla vertreibt sich die Zeit am Handy, als plötzlich eine Frau an ihr vorbeiläuft und mit ihrer Tasche am Paket hängenbleibt. Milla eilt ihr zur Hilfe und reicht ihr die Tasche, doch hält geschockt inne, als sie bemerkt, wer da vor ihr steht: ihre einstige Freundin Olivia, die ihr das Leben zuletzt zur Hölle gemacht hat. Milla bekommt sofort Flashbacks und wird daran erinnert, was Olivia ihr angetan hat. Bevor Olivia und Milla ein Wort wechseln können, kommen Janni und Karla zurück und Olivia sucht das Weite.

So stehen Fans zu Olivias Rückkehr

Auf Social Media können die Fans Olivias Rückkehr kaum abwarten., freut sich eine Userin. Andere offenbaren, dass sie die Show endlich wieder einschalten können, denn sie hätten nach Olivias Abgang nicht mehr geschaut. Ein anderer Fan kann es noch gar nicht richtig fassen:

Doch es gibt auch andere Stimmen, die gut und gerne auf Olivias Comeback verzichtet hätten. "Bitte nicht", "Keiner hat sie vermisst" und "Absolut nervige Rolle", betonen andere Userinnen und User.