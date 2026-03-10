Berührender Robin Williams-Moment war nicht gespielt: Die Kinder in Hook wussten wirklich nicht, wem er das Schwert überreicht

Spielberg setzte in Hook auf Authentizität: Bis zum Dreh der emotionalen Szene wurde offengelassen, wem Robin Williams das Schwert in dieser Abschlussszene überreicht. Ih rkönnt den Film bei Netflix schauen.

Mit Hook schuf Regie-Legende Steven Spielberg 1991 einen Fantasy-Film, der Peter Pan einer ganzen Generation näherbrachte und bis heute nostalgische Begeisterung auslöst. Das Spannende daran: Einer der berührendsten Momente wurde von Robin Williams und den Kinderdarstellern improvisiert.

Robin Williams gibt das Schwert weiter: In dieser Szene aus Hook seht ihr echte Emotionen

Hook ist eine Fortsetzung des Literaturklassikers Peter Pan von J.M. Barrie. Darin ist Peter Pan (Robin Williams) inzwischen erwachsen, verheiratet und in der realen Welt zum genervten Workaholic verkommen. Bis seine Kinder Maggie (Amber Scott) und Jack (Charlie Korsmo) von seinem Erzfeind Captain Hook (Dustin Hoffman) nach Nimmerland entführt werden. Peter bricht zu einer abenteuerlichen Rettungsaktion auf.

An seiner Seite kämpft eine neue Generation der verlorenen Jungs, die früher von Peter angeführt wurden. Nachdem ihr neuer Anführer Rufio (Dante Basco) in der finalen Schlacht gegen Hook sein Leben lässt, hilft Peter ihnen, einen neuen Anführer zu wählen, indem er diesem sein Schwert überreicht. Bloopersbits erinnert uns in einem Instagram-Beitrag daran, dass die Kinder tatsächlich nicht wussten, wer das Schwert bekommt.

Hier könnt ihr euch die fantastische Szene anschauen:

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Spielberg ist bekannt dafür, dass er Wert auf Authentizität in seinen Filmen legt (und dabei gelegentlich übertreibt). In dem Fall war es eine schöne Idee des Regisseurs, auf einen echten Überraschungsmoment der jungen Darsteller zu setzen. Robin Williams lässt sich in besagter Szene sichtbar Zeit, bevor er das Schwert übergibt.



Peter wählt schließlich einen Jungen namens Thud Butt (Raushan Hammond) aus. Er überlässt ihm das Schwert mit den Worten: "Ich möchte, dass du dich um alle kümmerst, die kleiner sind als du." Das Erstaunen ist Raushan Hammond buchstäblich ins Gesicht geschrieben.

Der von Spielberg gewünschte Effekt hat funktioniert. Alle, die den Film kennen, können sich an Hammonds erfreutes Gesicht erinnern und werden die Szene ab sofort sicher noch mehr genießen. Ihr könnte Hook derzeit bei Netflix, Disney+ und WOW im Abo streamen.