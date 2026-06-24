Berühmte Marvel-Figur kehrt nach 9 Jahren von den Toten zurück

Derzeit laufen die Dreharbeiten zur 3. Staffel der Marvel-Serie Daredevil: Born Again. Ein neues Setvideo enthüllt jetzt die Rückkehr eines totgeglaubten Charakters.

Daredevil: Born Again brachte den Teufelsanwalt aus Hell's Kitchen fulminant zurück und rückte in der fantastischen 2. Staffel das Vermächtnis der früheren Defenders-Serien immer stärker in den Fokus. Mit der kommenden 3. Staffel wird die Marvel-Serie von Disney+ nun zum ultimativen Revival der eingestellten Netflix-Ära um Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist. Ein neues Video von den Dreharbeiten enthüllt nun eine spektakuläre Rückkehr, mit der viele Fans nicht mehr gerechnet haben.

Achtung, es folgen Spoiler zu Daredevil: Born Again Staffel 3. Also: Weiterlesen auf eigene Gefahr:

Marvel-Rückkehr nach 9 Jahren: Totgeglaubte Heldin am Set von Daredevil Staffel 3 gesichtet

Seit vergangenem März finden in New York die Dreharbeiten zur 3. Staffel von Daredevil: Born Again statt. Neugierige Zaungäste konnten dabei schon einige Geheimnisse der Marvel-Fortsetzung entlocken. Nachdem schon ein Wiedersehen mit der Iron Fist Danny Rand (Finn Jones) durchgesickert ist, enthüllt jetzt ein neues Video vom Set die nächste Überraschung: Elektra kehrt zurück!

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Darstellerin Elodie Yung wird ein weiteres Mal die legendäre Comicfigur Elektra Natchios verkörpern und deren ikonische Zwillingssais schwingen. Damit macht Daredevil: Born Again dem eigenen Serientitel volle Ehre. Denn Elektra kehrt schon zum zweiten Mal von den Toten zurück.

Ihren ersten Auftritt als Matt Murdocks (Charlie Cox) Exfreundin Elektra absolvierte Yung in der 2. Staffel von Marvel's Daredevil, in deren Finale sie dem Kampf gegen die Hand zum Opfer fiel. In der Miniserie Marvel's The Defenders wurde Elektra mithilfe eines mystischen Sarkophags wiederbelebt. Nach einer Gehirnwäsche wurde sie von der Hand als Mordwerkzeug benutzt und nahm eine Rolle als Bösewichtin ein. Am Ende der Defenders-Serie befand sich Elektra im explodierenden Midland Circle-Gebäude. Ihr Schicksal blieb seither ungeklärt.

Ob Elektra in Daredevil: Born Again erneut als Gegenspielerin oder Verbündete auftreten wird, ist derzeit nicht bekannt. Ihre Rückkehr passt aber hervorragend zu Gerüchten um ein Wiedersehen mit der geheimen Organisation der Hand, die vor Staffel 3 bereits diesen Juli im MCU-Film Spider-Man: Brand New Day zu sehen sein wird.

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Am Ende der 2. Staffel konnte Matt Murdock die Schreckensherrschaft von Bürgermeister Fisk (Vincent D'Onofrio) beenden. Doch nachdem er seine Superheldenidentität als Daredevil öffentlich gemacht hat, landet er hinter Gittern. Damit legte Showrunner Dario Scardapane den idealen Grundstein für eine potenzielle Adaption der Comic-Storyline The Devil in Cell Block D. Während Matt im Gefängnis gegen alte Feinde kämpft, liegt es an seinen Verbündeten, das Vermächtnis Daredevils auf den Straßen von New York fortzuführen.

Wann startet Daredevil: Born Again Staffel 3 bei Disney+?

Einen konkreten Starttermin für Daredevil: Born Again Staffel 3 gibt es bisher noch nicht. Stattdessen gibt es aber einen angepeilten Startzeitraum: Die neuen Folgen sollen im März 2027 bei Disney+ ihre Premiere feiern.

Euch bleibt also noch genug Zeit für einen Rewatch der originalen Defenders-Serien als Vorbereitung. Im Abo von Disney+ stehen Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders und The Punisher zum Streamen bereit.