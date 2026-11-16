Der aktuelle Kinofilm Ebenezer ist nur eine von über 100 Adaptionen von Dickens' klassischer Geschichte. Christmas Carol-Kenner Mario Giglio aus der Moviepilot-Redaktion verrät euch, welche euch dieses Jahr wegen eines verstorbenen Stars besonders rühren wird.

Weihnachten ist noch einen ganzen Monat entfernt. Trotzdem zog es schon viele in den am 12. November gestarteten Film Ebenezer von Horror-Regisseur Ti West. Eine weitere Adaption von Die Weihnachtsgeschichte aus der Feder von Charles Dickens, der dem geizigen X-Mas-Muffel festliche Gespenster auf den Hals jagt. Und als jemand, der schon sehr viele davon unter die Lupe genommen hat, war auch ich bereit für die jährliche Heimsuchung.

Johnny Depps Ebenezer orientiert sich stark an Albert Finneys-Darstellung aus dem Musical Scrooge. Ansonsten bleibt sein Film relativ dicht bei der literarischen Vorlage von 1843, die schon seit Beginn der Filmgeschichte inszeniert wird. Kein Wunder also, dass manche Fassungen dank ihres Stars, ihrer besonderen Machart oder spannender Abwandlungen größere Must-See-Empfehlungen meinerseits sind.

Die fünf besten habe ich für euch zusammengestellt – auf dem Schirm müsst ihr dieses Jahr aber ganz besonders die letzte haben.

Der garstigste Ebenezer Scrooge lässt euch das Blut in den Adern gefrieren

Fangen wir mit dem vielleicht scheußlichsten Scrooge an, dessen Transformation am Ende umso wundersamer wirkt. In Charles Dickens - Eine Weihnachtsgeschichte (1984) von Clive Donner spielt Leinwandlegende George C. Scott das ikonische Scheusal mit so viel garstigem Gusto, dass man ihm seinen Ursprung als TV-Film fast nicht anmerkt. Als Bonus gibt es den immer gern gesehenen Charakterdarsteller David Warner als armen Angestellten Bob Cratchit zu sehen.

Auf Plex findet ihr diese von ihrem Star lebende Version sogar gratis in der englischen Originalfassung. Für die deutsche Synchro müsst ihr die Leih- oder Kaufoption bei Apple TV wählen.

Bill Murray sorgt als Scrooge-Ersatz in den 80ern für Lacher und Tränen

Diese amüsante Abwandlung bekommt von Purist:innen regelmäßig Hass ab, gehört bei mir aber jedes Jahr fest zum Weihnachtsfilmprogramm. In Die Geister, die ich rief... (1988) von Richard Donner produziert Bill Murrays skrupelloser TV-Senderboss gerade eine Live-Übertragung des Dickens-Klassikers, als er selbst von drei Geistern verschiedener X-Mas-Zeitebenen besucht wird: einem New Yorker Taxifahrer, einer rabiaten Fee und einem Sensenmann mit TV-Kopf.

MagentaTV versorgt euch im Abo mit der witzigen Murray-Version, die einem am Ende auch ein Tränchen entlockt. Ansonsten gibt es sie auch bei den üblichen Verdächtigen als Leih- und Kauftitel.

Die vielleicht beste Version mit Alastair Stair begeistert seit 75 Jahren

Mein persönlicher Favorit ist nach wie vor der unsterbliche Schwarzweiß-Klassiker Charles Dickens - Eine Weihnachtsgeschichte (1951) von Brian Desmond Hurst. Schauspieler Alastair Sim ist der perfekte Ebenezer Scrooge in einer ebenfalls sehr nah am Original bleibenden Verfilmung, die mich nicht zuletzt mit ihrem finsteren Gothic-Charme um den Finger wickelt und mir mit ihrem liebenswürdigen Tiny Tim immer wieder das Herz bricht. Echter Seelenbalsam in Filmform.

Plex streamt auch dieses absolute Highlight gratis in der Originalversion, ansonsten hat Prime Video den Film inklusive deutscher Fassung im Abo und weitere Dienste haben ihn als Leih- und Kauftitel.

Bei der Muppet-Version für die ganze Familie bleibt kein Auge trocken

Die Muppets Weihnachtsgeschichte (1992) von Brian Henson macht ausgerechnet den sonst so charmanten Michael Caine zu Scrooge. Was diese Musical-Version jedoch so großartig macht, ist seine kreative Schauspielentscheidung, die Rolle todernst zu spielen und den Muppets wie Kermit und Co. die Comedy zu überlassen. Für viele nicht umsonst eine der besten Adaptionen der Dickens-Vorlage.

Die Muppet-Version streamt auf Disney+ im Abo und sonst als Leih- und Kauftitel.

Unsere Moviepilot-Interviews zu Ebenezer:

Patrick Stewart als Ebenezer Scrooge rührt besonders in diesem Jahr

Vor wenigen Wochen verstarb Patrick Stewart, der nicht nur ein angesehener Star Trek-Captain war. Er war vor allem klassisch ausgebildeter Shakespeare-Schauspieler und hatte eine besondere Beziehung zur Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, die er etwa als Ein-Mann-Show performte und in einer Reihe von Videos vorlas. Und dann ist da noch die Filmversion A Christmas Carol - Die Nacht vor Weihnachten (1999) von David Hugh Jones. Ebenfalls eine TV-Produktion ohne großes Budget, aber mit einem Stewart als Scrooge, der genauso brillant ist, wie man es sich erhofft.

Leider gibt es von dieser Version aktuell keinen legalen Stream, den ich euch ans Herz legen kann. Koch/Plaion hat aber die DVD, die man sich für den jährlichen Weihnachts-Watch ins Regal stellen kann.