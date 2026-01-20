Besser als The Rip: Bei Netflix versteckt sich ein harter Ben Affleck-Thriller, der zu Unrecht übersehen wurde

The Rip ist die neue Nummer 1 bei Netflix. Wenn euch der Thriller mit Ben Affleck und Matt Damon in den Hauptrollen gefallen hat, können wir euch einen noch viel besseren Film ans Herz legen.

Nach nur einem Tag war klar: Mit The Rip hat Smokin' Aces-Regisseur Joe Carnahan einen neuen Netflix-Hit geschaffen. Seit dem Wochenende steht der düstere wie actiongeladene Thriller auf Platz 1 der Streaming-Charts und zieht das Publikum in den Bann. Ein besonderer Reiz sind die beiden Stars: Ben Affleck und Matt Damon.

Während The Rip für Damon die erste Begegnung mit dem Streamer markiert, war Affleck in der Vergangenheit bereits in einem ähnlich gelagerten Thriller zu sehen. Düster und actionreich geht es auch in Triple Frontier zu, der vor sieben Jahren bei Netflix seine Premiere gefeiert hat, inzwischen aber fast vergessen ist.

Streaming-Tipp nach The Rip: In Triple Frontier will Ben Affleck 75 Millionen US-Dollar stehlen

Triple Frontier entführt ins Grenzgebiet zwischen Brasilien, Argentinien und Paraguay. Hier hat das organisierte Verbrechen das Sagen und einige versteckte Außenposten. So wird etwa in einer geheimen Villa im Dschungel jedem Menge Drogengeld gelagert. Und genau dieses Geld soll eine Gruppe Ex-Soldaten aus den USA für die kolumbianische Regierung sicherstellen. Doch natürlich läuft nichts nach Plan.

Zusammen setzt sich das Team aus Santiago "Pope" Garcia (Oscar Isaac), William "Ironhead" Miller (Charlie Hunnam), Ben "Benny" Miller "(Garrett Hedlund), Francisco "Catfish" Morales (Pedro Pascal) und dem von Ben Affleck verkörperten Tom "Redfly" Davis. Fünf Männer, die unzufrieden sind mit ihrem Leben, sowohl hinsichtlich ihrer persönlichen Entscheidungen als auch ihres beruflichen Werdegangs.

In der Enge des Dschungels wächst der Unmut und bald offenbart sich eine unerwartete Option: Was ist, wenn sie sich die eingelagerten 75 Millionen US-Dollar einfach selbst schnappen? Bewaffnet bis an die Zähne sehen Redfly und Co. eine Möglichkeit, um ihr gewagtes Vorhaben in die Tat umzusetzen. Was folgt, ist jedoch kein Siegeszug, sondern ein erbarmungsloser Überlebenskampf in rauer Umgebung.

J.C. Chandor hat mit Triple Frontier einen extrem düsteren und packenderen Netflix-Thriller geschaffen

Triple Frontier ist mit einem stattlichen Budget von 115 Millionen US-Dollar bis heute einer der teuersten Netflix-Filme, konnte die Erwartungen des Streamers allerdings nicht erfüllen und wurde als Flop angetan. Lasst euch davon aber nicht abschrecken, denn Regisseur J.C. Chandor nutzt wirklich jeden einzelnen Cent, um die Mischung aus Heist-Action-Thriller und Survival-Abenteuer in epische Bilder zu gießen.

Bevor der berühmt-berüchtigte Netflix-Look die Überhand bei Original-Produktionen nahm, beeindruckte Triple Frontier mit atmosphärischen Aufnahmen, in denen sich größere politische Motive sowie das speziell auf die einzelnen Figuren zugeschnittene Drama entfalten konnten. Ernst, kompromisslos und packend – Chandor machte genau dort weiter, wo er mit All Is Lost und A Most Violent Year aufgehört hatte.

Während The Rip damit beschäftigt ist, durch seinen mehr oder weniger unelegant vertrackten Plot zu führen und dabei immer in die Richtung besserer und clevererer Filme schielt, zieht Triple Frontier geradlinig sein Ding durch, ohne zu einem stumpfen Militär-Kracher zu verkommen. Chandor ist an den gebrochenen Männern interessiert und folgt ihnen auf eine letzte Mission ins selbst geschaffene Verderben.

Triple Frontier könnt ihr seit dem 13. März 2019 bei Netflix streamen.