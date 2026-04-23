Besser war Sylvester Stallone nie: Vergessener Thriller des Action-Stars wird von Meisterregisseur neu aufgelegt

Einer von Sylvester Stallones besten Filmen kehrt nach 29 Jahren als Thriller-Serienprojekt zurück. Verantwortlich ist erneut Meisterregisseur James Mangold.

Sylvester Stallone allein gegen eine ganze Kleinstadt korrupter Polizisten – das ist der Kern des Plots von Cop Land . Der Thriller von James Mangold

(Logan – The Wolverine) zeigt eine von Stallones besten Leistungen, die ihm aber leider karrieretechnisch eher schadete. Mangold wird jetzt eine Serien-Neuauflage des Films verantworten.

Sylvester Stallone-Thriller kehrt als Serie zurück – aber die größte Frage bleibt offen

Wie Deadline berichtet, wird Mangold die Serie inszenieren, produzieren und gemeinsam mit Robert Levine (The Old Man) das Drehbuch verfassen. Darüber hinaus sind keine Details bekannt – weder zur Besetzung noch zum Plot.

Schaut hier den Trailer zu Cop Land:

Cop Land - Trailer (English)

Viele Stallone-Fans werden sich allerdings fragen, ob der Action-Star womöglich in der Serie zurückkehren könnte. Zwar kommt er 29 Jahre nach Kinostart des Thrillers nicht mehr ohne Weiteres als Hauptfigur Freddy in Frage. Gegen einen Cameo-Auftritt oder gar eine Rolle als Bösewicht scheint aber grundsätzlich nichts zu sprechen.

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Der Thriller Cop Land dreht sich um den Sheriff Freddy (Stallone), der die Kleinstadt Garrison bewacht: Direkt gegenüber von New York City am Hudson River gelegen, beherbergt das Städtchen unzählige Polizisten der Großstadt, die dort einen idyllischen Rückzugsort gesucht haben. Freddy bewundert seine quasi-Kollegen, in deren Ränge er es selbst nie geschafft hat.

Nach dem mysteriösen Todesfall eines Polizisten soll der idealistische Ermittler Moe Tilden (Robert De Niro) den Fall untersuchen und sorgt in Garrison für Unruhe. Freddy, der mittlerweile von Polizisten wie Ray (Harvey Keitel) ein Modikum an Anerkennung genießt, muss sich zwischen deren Respekt und dem Gesetz entscheiden.

Wann kommt die Cop Land-Serie nach Deutschland?

Wann und wo die Cop Land-Serie erscheint, steht momentan noch nicht fest. Ausgehend vom Entwicklungsstadium rechnen wir nicht vor 2028 mit einer Veröffentlichung. Da die Serie von Paramount Television Studios produziert wird, könnte sie hierzulande bei Paramount+ landen.