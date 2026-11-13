"Der beste Dinosaurier-Film seit Jurassic Park" streamt nur 3 Monate nach Kinostart schon im Abo

Diesen Sommer startete ein neuer Abenteuerfilm mit Dinosauriern, der für viele der beste Dino-Film seit Jurassic Park gewesen ist. Jetzt ist der Film nur drei Monate schon im Streaming-Abo erhältlich.

Wenn man an einen Dinosaurierfilm denkt, schießt einem augenblicklich Steven Spielbergs Meisterwerk Jurassic Park in den Kopf, welches mittlerweile bereits sechs Fortsetzungen mit sich brachte. Doch dieses Jahr startete mit The End of Oak Street ein weiterer Dinosaurierfilm in den Kinos, dessen Stil zwar stark an Spielberg erinnert, sich aber dennoch klar von der Jurassic-Reihe unterscheidet. Ab heute kann der Film endlich im Abo bei HBO Max gestreamt werden.

Anne Hathaway und Ewan McGregor kämpfen gegen Dinosaurier ums Überleben

In The End of Oak Street, dem neuen Film vom It Follows-Regisseur David Robert Mitchell, dreht sich alles um die Familie Platt, die ein augenscheinlich friedliches Dasein in einer amerikanischen Vorstadt in den frühen 1980er Jahren fristet. Doch hinter der schönen Ehe-Fassade scheint es zu bröckeln, da sich die zweifachen Eltern Denise (Anne Hathaway) und Greg (Ewan McGregor) zurzeit in einer Ehekrise befinden.

Durch einen mysteriösen Vorfall wird jetzt aber auch zu allem Überdruss noch der gesamte Straßenzug der beiden in die weit, weit entfernte Vergangenheit versetzt, wo sie nicht nur ihre Ehe, sondern auch sich selbst und ihre Kinder vor Dinosauriern retten müssen.

The End of Oak Street war ein echter Überraschungshit

The End of Oak Street fühlt sich wirklich wie feinstes Amblin-Kino aus den 80er Jahren an. Der Film geht ans Herz und reizt mit einigen Gewaltspitzen das FSK‑12-Rating bis zum Anschlag aus. Erste Reaktionen zum Kinostart sprachen schnell vom "besten Dinosaurier-Film seit Jurassic Park".

Bei Moviepilot gibt es zwar nur eine fragwürdige 6.1 von 10, allerdings trumpft der Film in den internationalen Kritiken und Publikumsbewertungen auf. Bei Rotten Tomatoes sind satte 86 Prozent der Kritiker:innen überzeugt von dem Film und auch 76 Prozent des Publikums empfehlen ihn weiter. Rotten Tomatoes fasst zusammen:

The End of Oak Street bedient die urtümlichen Freuden des klassischen Monsterfilms und bietet herrlich schundige Unterhaltung – leichtfüßig inszeniert und mit ordentlich Biss.

Eine begeisterte Reaktion aus der Moviepilot-Community stimmt ein:

Die Logik mal dahin gestellt: The End of Oak Street bietet Unterhaltung vom Feinsten. Abgesehen von dem 90er Flair, welches super umgesetzt wurde, bekommt man Sci-Fi, Horror, Drama, alles in einem. Eine Mischung aus Jumanji (1995) und Jurassic Park"kann man sagen.

Dass der Film mit den beiden charismatischen Hollywoodstars Anne Hathaway und Ewan McGregor große Schauspielkunst zu bieten hat, ist das Sahnehäubchen.

The End of Oak Street ist bei HBO Max im Abo

Ab heute ist der Film im Abo von HBO Max enthalten und kann auf der Plattform gestreamt werden und bietet somit die perfekte Gelegenheit für einen familiären Filmabend zum Start ins Wochenende. Zu leihen und kaufen gibt es ihn weiterhin bei anderen Plattformen wie Amazon, Apple & Co.