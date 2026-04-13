Beste Nachricht für The Rookie-Fans: Staffel 9 offiziell bestellt – und es soll sogar noch eine völlig neue Serie kommen

Mit The Rookie führt Nathan Fillion eine der beliebtesten Serien von dem Sender ABC an. Fans dürfen sich jetzt offiziell über die Verlängerung um Staffel 9 freuen – und es kommt noch mehr.

Die Zukunft von The Rookie ist gesichert. Noch vor dem Ende der aktuellen Runde hat der US-amerikanische Sender ABC eine Verlängerung ausgesprochen und der 9. Staffel grünes Licht gegeben. Nathan Fillion kehrt für eine weitere Runde als Polizist John Nolan zurück, um in Los Angeles für Recht und Ordnung zu sorgen.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, war das aber noch nicht alles. ABC investiert fleißig in die Zukunft des Franchise – konkret in Form einer weiteren Spin-off-Serie. Diese trägt den Titel The Rookie: North und wartet mit Jay Ellis in der Hauptrolle auf. Vorerst wurde zwar noch keine ganze Staffel bestellt, aber der Pilot ist sicher.

The Rookie: North bringt uns nach Washington, D.C.

The Rookie: North verlagert die Handlung von Los Angeles nach Washington, D.C. und stellt uns den ältesten Rookie der dortigen Polizei vor. Nach The Rookie: Feds handelt es sich um den zweiten Ableger aus dem Cop-Kosmos. Hoffen wir, dass The Rookie: North länger durchhält als The Rookie: Feds, das nach einer Staffel abgesetzt wurde.

Vorerst muss sich aber sowieso der Pilot beweisen. Dieses Vorgehen ist im Network-Fernsehen üblich. Sender wie ABC testen zuerst eine Auftaktfolge, ehe entschieden wird, ob das Format zukunftstauglich ist oder nicht. Mitunter werden Pilot-Episoden sogar komplett neu gedreht, wenn die Verantwortlichen nicht zufrieden sind.

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Wann startet The Rookie Staffel 9 bei ABC?

ABC hat die 9. Staffel für die TV-Saison 2026/2027 bestellt. In den vergangenen Jahren wurde die Serie zur Mid-Season positioniert, sodass die neuen Folgen im Januar oder Februar gestartet sind. Wir gehen davon aus, dass dieses Muster bei der 9. Staffel beibehalten wird. Macht euch also auf einen Start Anfang 2027 gefasst.

Mit etwas Glück müssen wir in Deutschland nicht lange warten. Hierzulande sind die neuen Folgen aktuell wenige Tage nach US-Start bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW im Abo zu sehen. Auch die deutsche Synchronfassung lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten und trudelt ein paar weitere Tage später ein.