"Beste Performance des Jahres": Wegen dieses Stars flippt das Publikum der gefeierten Stephen King-Verfilmung The Long Walk aus

Die Stephen King-Verfilmung The Long Walk findet aktuell im Kino viel Anklang. Vor allem ein Darsteller überzeugt das begeisterte Publikum durch die Bank weg.

The Long Walk-Publikum feiert Peter McVries-Darsteller David Jonsson

gestartet und hat die Buchvorlage von Stephen King erfolgreich als genialen Film, der unter die Haut geht , adaptiert. In einem durchweg überzeugenden Cast von Nachwuchs-Stars wird aber vor allem ein Darsteller gefeiert: David Jonsson als Läufer Nummer 23, Peter McVries.

Eine Gruppe von 50 jungen Männern tritt in Francis Lawrences dystopischem Horror-Thriller The Long Walk zu einem Wettbewerb an, der die Arbeitsmoral in der Nachkriegszeit steigern soll: Sie müssen mit einem Tempo von mindestens 3 Meilen pro Stunde (ca. 5 km/h) ohne Pause laufen. Wer anhält oder langsamer läuft, wird erschossen. Derjenige, der bis zum Ende durchhält, gewinnt.

Hauptfigur Raymond Garraty (Cooper Hoffman) muss also versuchen, sich laufend gegen 49 Konkurrenten durchzusetzen. Überraschend findet er unter den andere Teilnehmenden aber auch Freunde, allen voran Peter McVries. Die schauspielerische Leistung, die David Jonsson in der Rolle von Rays engstem Vertrauten abliefert, findet gerade sehr viel Anklang unter Filmfans:

Ich glaube fest daran, dass wir gerade den Aufstieg von jemandem miterleben, den wir später als einen der ganz Großen betrachten werden. David Jonsson ist außergewöhnlich.

David Jonsson ist das Herz und die Seele von The Long Walk!! Alle Darsteller sind richtig gut, aber er trägt so viel des Films.

[...] Einer der mitreißendsten Filme des Jahres, der David Jonsson mit Preisen überschütten sollte. Trotz des verheerenden Themas besitzt der Film auch so viel Schönheit.

[...] David Jonsson hat einmal mehr bewiesen, dass er einer der besten jungen Darsteller ist. Seine Szenen mit Cooper Hoffman machen den Film zu einer der besten [Stephen King-]Verfilmungen aller Zeiten. Atemberaubend und herzzerreißend.

Ich sage es erstmal nur leise, aber David Jonsson als Peter McVries in The Long Walk ist die beste Performance des Jahres und verdient eine Oscar-Nominierung.

Aufsteigender The Long Walk-Star: Daher kennt ihr David Jonsson

Der 1993 geborene Brite David Jonsson sorgte bereits letztes Jahr in Alien: Romulus für Aufsehen – in seiner Rolle als Androide, dem "Ziehbruder" der Hauptfigur Rain. Der Künstlichkeit seines Roboters zum Trotz lud Jonsson seinen beschädigten Andy mit einer unerwarteten Wärme in dem eiskalten Weltraum-Horrorfilm auf.

Auch vorher war der mittlerweile 32-jährige Schauspieler schon in Filmen und Serien zu sehen. Sein TV-Debüt gab der zunächst am Theater arbeitende Darsteller 2018 in zwei Folgen der Serie Der junge Inspektor Morse (bei Amazon Prime) als Cromwell Ames, bevor er in sechs Episoden von Deep State (bei Disney+) mit spielte und schließlich in Industry (bei WOW) eine größere Rolle als Gus Sackey ergatterte. Bei Paramount+ könnt ihr ihn außerdem in der Serie Drive Me Crazy erleben.

Mit der romantischen Komödie Rye Lane (bei Disney+) konnte David Jonsson schließlich 2023 auch im Filmbereich punkten und war 2024 neben Alien: Romulus auch in Bonhoeffer zu sehen.

Zu Jonssons nächsten Projekten zählt neben Alien: Romulus 2 die Verkörperung des Sängers Sammy Davis Jr. in Scandalous! neben Sydney Sweeney.

