Beste Unterhaltung für die ganze Familie: Bei Disney+ gibt es einen Abenteuerfilm, der Groß und Klein glücklich macht

Keine Angst vor Filmen mit Hunden! Anders als bei John Wick und Cujo dürfen wir uns in diesem Familienfilm bei Disney+ an zahlreichen süßen Welpen erfreuen.

Filme mit Tieren sind und bleiben eine Herausforderung. Wer da einen Film mit dem Titel 101 Dalmatiner auf sich nimmt, sollte also wissen, worauf er sich einlässt. 1996 nahm Regisseur Stephen Herek diese – Achtung: schlechtes Wortspiel – Herekulesaufgabe auf sich und brachte die Realverfilmung des beliebten Zeichentrickwunders auf die Leinwand. Neben namhaften Stars glänzen vor allem die Tiere. Oder besser gesagt: ihre Trainer:innen.

Großes Abenteuer bei Disney+: Darum geht's in 101 Dalmatiner

Bei Roger (Jeff Daniels) und Anita (Joely Richardson) ist es Liebe auf den ersten Blick. Die Hochzeit folgt in Kürze. Doch wem haben sie diese romantische Geschichte zu verdanken? Ganz einfach: ihren Hunden. Pongo und Perdita. Die schon nach dem ersten gegenseitigen Beschnuppern auch ineinander die bessere Hälfte fürs Leben finden.

Nicht lange und die beiden Dalmatiner erwarten Nachwuchs. Das Familienglück scheint komplett. Wäre da nicht Anitas ehemalige Chefin, die skrupellose Modeschöpferin Cruella (Glenn Close). Die sieht in dem gepunkteten Fell nämlich ihren nächsten Pelzmantel. Kurzerhand lässt sie von ihren zwei Handlangern Jasper (Hugh Laurie) und Horace (Mark Williams) die Welpen stehlen. Hundeeltern und Menschen setzen alles daran, sie zu finden und der Hexe das Handwerk zu legen.

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Diese Realverfilmung bei Disney+ ist eine Glanzleistung von Mensch und Tier

Es ist immer schwierig, einen Klassiker neu aufzusetzen. Viele Fans des Originals fühlen sich dabei oft betrogen. Der neue Film muss also als selbstständiges Werk auf seinen eigenen zwei Beinen stehen können. Er kommt nicht um Änderungen und Abweichungen herum, sollte aber trotzdem das Original würdigen.

Im Fall von 101 Dalmatiner kann man die Filmemacher:innen nur loben für die Entscheidung, auf sprechende Tiere verzichtet zu haben. Zwar bedeutet das, dass in einem Film mit Tieren als Hauptakteuren vergleichsweise wenig gesprochen wird, doch das macht nichts: Den Tiertrainer:innen ist es gelungen, ihre wortkargen Schützlinge dennoch durch clevere Handlungen und Kunststücke den Film zu einem wahren Augenschmaus und durchweg unterhaltsam machen zu lassen.

Doch auch die menschlichen Darsteller:innen leisten ganze Arbeit. Allen voran Glenn Close, die wohl vor der größten Herausforderung stand, die so einprägsame Figur der Cruella De Vil glaubwürdig darzustellen – und sie die Herausforderung mit Bravour.Dabei scheut sich Close nicht vor Extremen und auch nicht vor Selbstironie. Eine wahre Glanzleistung.

Ebenfalls auffallend sind ihre Handlanger, dargestellt von Hugh Laurie und Mark Williams. Laurie soll nur wenige Jahre später als Dr. House international bekannt werden, an Mark Williams dürften sich die meisten aus den Harry Potter-Filmen erinnern. Diese beiden Schauspieler als Ganoven ein paar Jahre vor ihren großen Erfolgen zu sehen, denen nichts so recht gelingen will, verspricht dabei eine zusätzliche Portion Komik.

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101 Dalmatiner bei Disney+ bietet wunderbare Unterhaltung für die ganze Familie

Wer also für den nächsten Familienabend noch Ideen benötigt, darf die Realverfilmung von 101 Dalmatiner nicht verpassen. Die Jüngsten werden sich über die cleveren Aktionen der Tiere freuen, die Älteren dürfen über die detailreiche Leistung der Darsteller:innen staunen. Natürlich halten wir die Zeichentrickversion in Ehren. Die Realverfilmung von Stephen Herek ist eine gelungene Würdigung und schafft es, sich auf den eigenen Beinen zu halten. Ihr könnt sie bei Disney+ streamen.

