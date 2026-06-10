Einer der besten Filme des Jahrtausends wird fortgesetzt: Hier ist der Trailer zu The Social Network 2

Mit The Social Network lieferte David Fincher einen der eindringlichsten Filme über die Entstehung der sozialen Medien ab. Jetzt ist der Trailer zur Fortsetzung The Social Reckoning erschienen.

David Finchers Film The Social Network erzählte 2010 über die Entstehung von Facebook und hatte so viel mehr zu sagen, als nur von einer Unternehmensgründung zu berichten. Seitdem hat die Welt sich stark verändert und wurde mehr von den sozialen Medien geformt, als man es sich damals hätte träumen lassen. Die Fortsetzung The Social Reckoning von Aaron Sorkin (The West Wing) macht sich nun daran, das Schicksal von Facebook und Mark Zuckerberg in der jüngeren Vergangenheit zu beleuchten.

Hier ist der Trailer zu The Social Network 2:

The Social Reckoning - Trailer (English) HD

Das Social Network-Sequel The Social Reckoning zeigt neuen Mark Zuckerberg

Währen damals noch Jesse Eisenberg in der Rolle des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg brillierte, übernimmt den Part diesmal der aus Succession bekannte Jeremy Strong. Der ist im Trailer zu The Social Reckoning unter anderem in einer Nachstellung der Kongressanhörung zu sehen, zu der Zuckerberg geladen worden war. Er musste dort unter anderem nach dem Cambridge-Analytica-Datenskandal und noch mal nach den geleakten Facebook Files, um die es im Film geht, Rede und Antwort stehen.

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Eine weitere zentrale Rollte spielt Mikey Madison (Anora) als Whistleblowerin Frances Haugen, die dem Wall Street Journal Informationen über die internen Machenschaften von Facebook (später Meta) vermittelte. Die hätten nachweislich negative Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft, was vom Unternehmen in Kauf genommen werde. Der Inhalt dieser Leaks wurde als die sogenannten Facebook Files bekannt.

Weitere Parts haben The Bear-Star Jeremy Allen White als Tech-Reporter Jeff Horowitz, Bill Burr, Betty Gilpin, Wunmi Mosaku und viele weitere.

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Wann kommt The Social Network 2 ins Kino?

Der deutsche Filmstart von The Social Reckoning wurde für den 8. Oktober 2026 eingeplant – 16 Jahre nach The Social Network.