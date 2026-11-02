Experten für den Wilden Westen küren den besten Western der Filmgeschichte: "Kein anderer bietet mehr Spaß, Spannung und Abenteuer"

Welcher Western ist der beste? Das wollte eine Expert:innen-Gruppe herausfinden und hat eine große Top 20 erstellt. Der Gewinner dürfte viele Fans des Genres definitiv überraschen.

Wenn es um die Frage nach dem besten Western der Filmgeschichte geht, dauert es in der Regel nicht lange, bis Namen wie John Ford oder Sergio Leone fallen. Die beiden Regisseure haben mit ihren Werken das Genre gleich mehrmals geprägt.

Ford drehte Meisterwerke wie Höllenfahrt nach Santa Fé (1939), Der schwarze Falke (1956) und Der Mann, der Liberty Valance erschoß (1962). Leone verewigte sich mit der Dollar-Trilogie und Spiel mir das Lied vom Tod (1968) in den Geschichtsbüchern.

Laut dem Buffalo Bill Center of the West ist der beste Western aller Zeiten jedoch ein völlig anderer. Das hat zumindest eine Auswahl an Expert:innen entschieden, die aus über 100 Filmen den besten Western herausgesucht haben.

Expert:innen wählen den besten Western aller Zeiten

Teil der Abstimmung waren Kurator:innen, Historiker:innen, Waffenexpert:innen und Menschen, die sich mit der Kunst der bewegten Bilder auskennen. Der Prozess gestaltete sich dabei wie folgt: Jede:r Teilnehmer:in gab eine persönliche Top 10 ab. Welcher Film am Ende die meisten Punkte erlangte, setzte sich im großen Ranking durch.

Und nun die große Überraschung: Keiner der eingangs erwähnten Klassiker hat es auf Platz 1 geschafft. Stattdessen führt Tombstone von Rambo II-Regisseur George P. Cosmatos die Liste an. Der erzählt die Geschichte des legendären Revolverhelden Wyatt Earp und ist eigentlich vor allem für seine chaotische Produktion bekannt.

Nachfolgend könnt ihr euch die Top 20 der besten Western anschauen:

Die Entstehung von Tombstone war ein Albtraum

Ursprünglich sollte Drehbuchautor Kevin Jarre auch auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Aufgrund von Budget- und Zeitproblemen wurde er jedoch drei Wochen nach Drehstart gefeuert und durch Cosmatos ersetzt. In diesem Zuge wurde das Drehbuch massiv gekürzt und der nachdenkliche Western in einen Action-Blockbuster umgewandelt.

Dazu kam mit Wyatt Earp – Das Leben einer Legende ein konkurrierendes Filmprojekt mit Kevin Costner. Und nach dem Kinostart hagelte es Kritik aufgrund von historischen Ungenauigkeiten. Auch das Buffalo Bill Center of the West ist sich bewusst, dass Tombstone nicht perfekt ist, dafür hat der Film aber einfach alles zu bieten.

In der offiziellen Begründung für den Platz 1 der besten Western heißt es:

Ist es der beste Film auf dieser Liste? Vielleicht nicht. Es gibt aber keinen Film auf dieser Liste (oder irgendeiner anderen Liste), der mehr Spaß, Spannung und Abenteuer bietet. Tombstone vereint das Beste aus den Western der vergangenen Dekaden in einem einzigen Film: die mythischen Figuren und weiten Landschaften der 50er Jahre, das Leone-artige Spaghetti-Melodram der 60er Jahre sowie die moralische Ambivalenz und den Realismus der 70er Jahre. Ganz wie Wyatt Earp selbst ist Tombstone ein harter Kerl mit weichem Herzen.

Wenn ihr euch selbst ein Bild von Tombstone machen oder nochmal einen prüfenden Blick auf den Film werfen wollt, könnt ihr das aktuell bei Disney+ im Abo tun. Darüber hinaus ist der Film bei Amazon und Co. in diversen Kauf- und Leihversionen verfügbar.

Ein thematisch ähnlicher Artikel erschien zuvor auf unserer Schwesternseite Espinof.