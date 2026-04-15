Bestseller-Verfilmung über realen Verlust der gesamten Familie startet heute: Vier minus Drei ist ein emotionaler Orkan, der tief berührt

In ihrer Autobiografie Vier minus Drei hat Barbara Pachl-Eberhart eine unglaubliche Tragödie verarbeitet. Jetzt startet eine Verfilmung im Kino, die mit starkem Cast und feinfühliger Inszenierung aufwühlt und bewegt.

Das Leben der Österreicherin Barbara Pachl-Eberhart geriet durch ein unfassbares Unglück aus den Fugen. 2008 verlor sie durch einen Verkehrsunfall ihren Mann und ihre beiden kleinen Kinder. Diese Tragödie hat sie in einem autobiografischen Buch mit dem Titel Vier minus Drei verarbeitet, das 2010 erschienen ist und zum Bestseller wurde.

Mit dem gleichnamigen Film hat der österreichische Regisseur Adrian Goiginger (Die Beste aller Welten) die reale Lebensgeschichte von Pachl-Eberhart adaptiert und ein kraftvoll-überwältigendes Drama geschaffen, das heute in den deutschen Kinos startet.

Emotionales Drama nach wahrer Geschichte: Darum geht es in Vier minus Drei

Die Verfilmung springt anfangs schnell in den Alltag von Barbara (Valerie Pachner), die genauso wie ihr Mann Heli (Robert Stadlober) als Clown arbeitet und mit diesem eine kleine Familie gegründet hat. Eines Tages bekommt sie von ihrer besten Freundin den Anruf, über den Barbara erfährt, dass Heli mit den Kindern bei einem Bahnübergang verunglückt ist. Während er schon am Unfallort tot aufgefunden wird, sterben Barbaras Sohn und Tochter anschließend im Krankenhaus.

Vier minus Drei schildert neben der Tragödie die Zeit danach, in der sie mit dem Verlust ihrer Familie umgehen und irgendwie wieder in ein "normales" Leben finden muss. Daneben kommt es immer wieder zu Rückblenden, die ihr Leben vor dem Unfall zeigen und unter anderem schildern, wie Barbara und Heli sich kennengelernt haben und wie kompliziert und teils schwierig ihr Alltag mit eher alternativen Jobs außerhalb der gesicherten Norm verlaufen ist.

Hier könnt ihr noch den Trailer zu Vier minus Drei schauen:

Vier minus Drei - Trailer (Deutsch) HD

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Vier minus Drei ist eine intensive, niederschmetternde Filmerfahrung, die sich lohnt

Goigingers Verfilmung von Pachl-Eberharts realem Schicksal ist vor allem im ersten Drittel nur schwer zu ertragen. Die nüchterne Wucht, mit der der Verlust der Protagonistin praktisch minutiös und quälend ausführlich nachgezeichnet wird, lässt beim Schauen absolut niemanden kalt.

Trotzdem ist Vier minus Drei kein rein deprimierendes Drama, das einen mit unaufhörlichen emotionalen Faustschlägen durch die Handlung schickt. Sequenzen wie die Beerdigung der Verstorbenen, die durch Barbaras und Helis heitere Profession überraschend ausgelassen gefeiert wird, vergisst man nicht so schnell.