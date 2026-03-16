Deutsche Bestsellerverfilmung wird zurecht zum Millionenerfolg: Einen besseren Film habe ich 2026 noch nicht gesehen

Ende Januar ist im Kino die Verfilmung eines deutschen Bestseller-Phänomens erschienen. Jetzt hat die ebenso berührende wie urkomische Adaption die bedeutende 1-Millionen-Marke geknackt.

Seit gut 15 Jahren ist der deutsche Schauspieler Joachim Meyerhoff (Rubbeldiekatz) auch als Schriftsteller sehr erfolgreich. Sein autofiktionaler Romanzyklus Alle Toten fliegen hoch, der bislang sechs Bände umfasst, wurde mit persönlichen Erlebnissen und bedeutenden Stationen aus Meyerhoffs Leben zum Bestseller-Projekt.

Nach der ersten Verfilmung Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war ist dieses Jahr die neue Meyerhoff-Adaption Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke in den deutschen Kinos gestartet. Jetzt hat die ebenso unterhaltsame wie bewegende Tragikomödie einen wichtigen Rekord geknackt.

Neue Joachim Meyerhoff-Verfilmung knackt in Deutschland 1-Millionen-Marke

Im Film von Männerherzen-Regisseur Simon Verhoeven besteht der junge Joachim (Bruno Alexander) die Aufnahmeprüfung an einer renommierten Schauspielschule in München. Daher zieht er in die Villa seiner Großeltern (Senta Berger und Michael Wittenborn), wo er sofort in den schrulligen Alltag seiner Verwandten hineingezogen wird. Zwischen den Alkoholeskapaden von Opa und Oma und den teils extremen Strapazen an der Schauspielschule muss Joachim vor allem sich selbst noch finden.

Wie unter anderem RP Online berichtet, hat die Produktionsfirma Komplizen Film jetzt offiziell verkündet, dass Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke in Deutschland die Besuchermarke von 1 Million Zuschauer:innen geknackt hat. Bislang ist dieser Rekord laut InsideKino hierzulande erst fünf weiteren Filmen gelungen:

Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke ist ein seltenes deutsches Filmjuwel

Die starke Bewertung der Moviepilot-Community mit 7,3 von 10 Punkten ist mehr als angebracht. Auch ich kann nur in die Lobeshymnen zur neuen Meyerhoff-Verfilmung einstimmen und würde Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke sogar zum bisherigen Lieblingsfilm meines Kinojahres 2026 krönen.

Selten kam ein deutscher Film mit so viel Humor und gelungenen Gags im Minutentakt daher, was sicher auch auf den unterhaltsamen Tonfall von Meyerhoffs Stil als Schriftsteller zurückgeht. Trotzdem ist es in der Adaption vor allem dem grandiosen Cast zu verdanken, dass Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke nicht nur Lacher am laufenden Band, sondern unglaublich viel Charme und liebesvolles Gespür für das dargestellte Milieu mitbringt.

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Selbst all diejenigen, die sich nicht sonderlich für die Ausbildung an Schauspielschulen interessieren, werden sofort von der Energie und Hingabe in Verhoevens Film angesteckt. Dafür sorgen auch Gastauftritte oder kleinere Rollen deutscher Stars, die hier natürlich verraten werden. Spätestens im letzten Drittel läuft diese Meyerhoff-Verfilmung dann auch noch zu ungeahnt emotionaler Hochform auf, die mitten ins Herz trifft. Wenn ihr Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke also noch nicht gesehen habt, solltet ihr den fantastischen Film unbedingt im Kino schauen, wo er gerade noch läuft.