Bevor er einen der ikonischsten Filme der 90er drehte, arbeitete Regisseur Tom Tykwer im ältesten Kino Deutschlands

Tom Tykwers Beziehung zum Kino reicht lange zurück – und begann in einem berühmten Kino im Herzen Berlins.

Tom Tykwer (Lola rennt, Babylon Berlin) ist ein international bekannter Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Komponist. Vor seinem Aufstieg im Kinosaal war er aber hinter den Kulissen tätig: In seinem ersten Kino-Job war er nämlich Filmvorführer.

In diesem historischen Kino begann Tom Tywker seine Filmkarriere

Die Liebe für die bewegten Bilder entbrannte bei Regisseur Tom Tykwer schon in jungen Jahren. Bevor er aber auf dem Regiestuhl Platz nehmen konnte, hatte er andere Begegnungen mit dem Kino. Beispielsweise mit dem Moviemento in Berlin-Kreuzberg.

Es handelt sich um das älteste Kino Deutschlands: Im Jahr 1907 von dem Gastronom Alfred Topp am Kottbusser Damm 22 gegründet, trug es den Namen Lichtspieltheater am Zickenplatz oder auch Topps Kino. In den darauf folgenden Jahrzehnten sollte es übrigens unter Vitascope Theater, Odeon, Hohentaufen-Lichtspiele, Das lebende Bild, Taki und Tali bekannt werden.

Hier seht ihr Tom Tykwer beim Filmcheck von Moviepilot:

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Besonders Anfang der 80er wurde das Kino für seine Rocky-Horror-Picture-Show-Aufführungen bekannt. Seit 1984 schließlich heißt es Moviemento. In den 80ern stieß Tom Tykwer in seiner Tätigkeit als Filmvorführer dazu.



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Das machte Tom Tykwer, bevor er seinen Weg auf die große Leinwand fand

Wie rbb24 vor einiger Zeit berichtete, drehte Tom Tykwer schon mit elf Jahren auf einer Super-8-Kamera seine ersten Filme. Erste Erfahrungen als Filmvorführer sammelte er im Programmkino seines Vaters in Wuppertal. Bis seine Filme es auf die große Leinwand schafften, verging allerdings noch einige Zeit. Erste Bewerbungen an verschiedenen Filmhochschulen wurden abgelehnt.

Stattdessen landete Tykwer bei Moviemento, wo er als Filmvorführer arbeitete. Nachdem der vorherige Programmleiter André Rudolf seine Aufgaben niederlegte, übernahm Tykwer 1988 die Programmgestaltung im Moviemento.

Doch Tykwers Weg sollte ihn direkt auf die Leinwand führen. Im Jahr 1994 gründete er mit dem Produzenten Stefan Arndt (Goodbye, Lenin!, Das weiße Band) sowie den Regisseuren Dani Levy (Die Känguru-Chroniken) und Wolfgang Becker (Goodbye, Lenin!) die Firma X Filme Creative Pool, durch die er bis heute seine Filme herausbringt.

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Mit dem Actionthriller Lola rennt gelang Tom Tykwer als Regisseur schließlich ein Erfolg, der ihn sowohl in deutschen Kinos als auch international bekannt machte. Zuletzt kehrte Tykwer 2025 mit dem Drama Das Licht auf die Leinwand zurück.