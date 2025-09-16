Bevor sie mit der belächelten Reihe Shades of Grey berühmt wurde, war Dakota Johnson im besten (!) Film der 2010er Jahre

Dakota Johnson hat eine abwechslungsreiche Filmographie. In einer ihrer ersten Rollen durfte sie bereits in einem prägenden Meisterwerk mitspielen.

Es war ihre zweite Filmrolle, fünf Jahre, bevor sie mit Fifty Shades of Grey weltweit berühmt wurde. Heute ist sie darin kaum wiederzuerkennen. In der Moviepilot-Liste der 100 besten Filme der 2010er Jahre rangiert er auf Platz 1. Seit diesem Auftritt hat die Karriere von Dakota Johnson stark an Fahrt aufgenommen. Aber nicht nur ihre, denn in The Social Network spielten einige Stars mit, die erst im Nachhinein berühmt wurden.

The Social Network war das Sprungbrett für Dakota Johnson und weitere Stars

Es gibt sie immer wieder, diese Ensemble-Filme, bei denen erst später deutlich wird, wie talentbeladen der Cast tatsächlich ist. The Social Network gehört definitiv in diese Runde. Als der Film rauskam, war Jesse Eisenberg gerade durch Zombieland zum Weltstar geworden und Justin Timberlake war noch vorwiegend als Sänger bekannt.

Zu diesem Zeitpunkt war Dakota Johnson noch kaum auf dem Hollywood-Radar, ebenso wie einige ihrer Kolleg:innen. Andrew Garfield hatte zuvor schon einige Rollen gespielt, aber erst The Social Network brachte ihn weiter nach vorn, ehe er als The Amazing Spider-Man einen richtigen Karriereschub bekam.

Zu den weiteren Cast-Mitgliedern gehören Armie Hammer, Rooney Mara und Brenda Song. Sie alle hatten ihren wahren Durchbruch erst nach The Social Network. Für Dakota Johnson folgten nach ihrer Rolle als Amelia Ritter verschiedenste Rollen, nicht nur in Dramen, sondern auch in Komödien und Action-Filmen.

Nicht jeder Film von ihr war ein Hit. Ihr Ausflug ins Superheldengenre mit Madame Web floppte an den Kassen und fiel auch beim Publikum durch. Derzeit ist Johnson in der romantischen Komödie Was ist Liebe wert zu sehen, die wesentlich erfolgreicher ist und gute Kritiken erhält.