Bianca Heinicke bei Let's Dance: So ließ die berühmteste YouTuberin Deutschlands ihr Leben hinter sich und wurde Tierschützerin

Wer in den 2010er Jahren YouTube-Deutschland verfolgt hat, der kam nicht an Bibi, auch bekannt als Bianca Heinicke, vorbei. Doch von ihrem Beauty-Image ist nicht mehr viel geblieben, denn sie hat einen riesigen Wandel hinter sich gebracht.

Bianca Heinickes Teilnahme beim diesjährigen Let's Dance hat wohl viele Fans überrascht, denn eigentlich hat die ehemalige Beauty-Influencerin dem klassischen Entertainment abgeschworen und widmet sich nun mehr politischen Themen. Doch bis dahin war es ein weiter Weg.



Bibis Weg zur größten YouTuberin Deutschlands

2012 gründete die damals 19-jährige Bianca Heinicke ihren YouTube-Kanal "BibisBeautyPalace". Zu ihrer eigenen Überraschung erlangten ihre regelmäßigen Schmink- und Beauty-Tipps riesige Aufmerksamkeit und sie weitete ihre Videos auch auf Lifestyle-Themen aus. Besonders ihre 10 Arten…-Videos wurden sehr beliebt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zusammen mit ihrem späteren Ehemann Julian Claßen ("Julienco") produzierte sie immer mehr Videos und ihr gemeinsames Leben stand im Mittelpunkt – dazu auch ihre Herausforderungen in der Beziehung, das ständig von einer Kamera begleitet wurde. 2016 wurde ihr Kanal der mit den meisten Abonnent:innen im deutschen Raum und somit der erfolgreichste Kanal Deutschlands.



Weitere TV-News:

Kommerz und fragwürdige Werbekooperation: Bibis Image wurde kontrovers diskutiert

Doch Bibi war seinerzeit nicht ganz unumstritten. Sie war eine der ersten Content-Creator:innen, die aus ihren YouTube-Videos Kapital schlugen. Was heute zum guten Ton von Influencer:innen gehört, war damals ungern gesehen. Vor allem ihre nicht gekennzeichnete Werbung und ihr Fokus auf eine sehr junge Zielgruppe sorgten für Kritik.



Dazu kamen auch ihre fragwürdigen Werbepartner:innen, die Heinicke sich damals ausgewählt hat. Das auf Glücksspiel basierende Spiel Coin Master bewarb sie, genauso wurde sie das Gesicht des umstrittenen Fast-Fashion-Händlers Shein. Irritierend wirkte auch bei vielen Personen ihre Selbstvermarktung, als sie mitunter das Bibi-Phone auf den Markt brachte oder ihren Song "How It Is (Wap Bap …)" veröffentlichte. Letzterer bekam so viel negative Rezeption, dass es 2019 das am schlechtesten bewertete YouTube-Video im deutschen Raum war. In einem Gespräch mit Rezo offenbarte sie, dass sie überraschend viel Hass für diesen Song abbekam.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Von Bibi zu Bianca: Nach langer Pause kam die große Veränderung

2022 kam es zu einer überraschenden Wende bei Bianca Heinicke. Auf ihrem YouTube-Kanal erschienen keine neuen Videos – kurz zuvor trennte sie sich von ihrem Mann Julian Claßen. Für einige Jahre hörte man nichts von der einstigen Beauty-Queen. 2024 zeigte sich Bianca Heinicke dann plötzlich wieder – mit neuem Image und mit Klarnamen.



Sie betreibt nun einen Blog, der vegane Ernährung, Meditation und Selfcare in den Mittelpunkt stellt. Darüber hinaus sieht man sie als Aktivistin gegen Massentierhaltung; auch vor einigen Supermarktketten protestierte sie. Ihren YouTube-Kanal nutzt sie nun vermehrt zur Aufklärung – unter anderem auch gegen ihren früheren Werbepartner Shein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Heinickes Entwicklung zeigt, dass auch die größten Influencer:innen es schaffen können, Verantwortung zu übernehmen und vergangenes Verhalten zu hinterfragen, anstatt es unter den Teppich zu kehren. Ob das auch so bleibt, kann nur die Zukunft zeigen.



Bianca Heinicke bei Let's Dance: So könnt ihr die Tanzshow schauen

Bianca Heinicke wird bei der 19. Staffel von Let’s Dance zu sehen sein, die heute Abend startet. Jeden Freitag um 20:15 Uhr bei RTL werden diverse Promis das Tanzbein schwingen, bis sich am Ende nur noch ein Paar den Sieg sichern kann.

