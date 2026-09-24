Heute kommt eine Fantasy-Fortsetzung ins Kino: Für die Harry Potter-Konkurrentin ist es schon der 9. Film

Diese zauberhafte Fantasy-Heldin kennen wirklich alle, die in den letzten 46 Jahren in Deutschland aufgewachsen sind. Erfahrt hier, was euch in ihrem neuen Kino-Abenteuer erwartet.

Die berühmteste kleine Hexe des Landes hat seit dem letzten Jahr eine neue Filmreihe im Kino. Die Rede ist natürlich von Bibi Blocksberg, die 2025 mit Das große Hexentreffen zurückkehrte. Am Donnerstag, dem 24. September, steht für Jungschauspielerin Nala nun schon das nächste Hexenabenteuer auf dem Plan, denn Bibi Blocksberg - Die total verhexte Zeitreise startet im Kino.

Der neue Bibi Blocksberg-Film: Ein Fantasy-Abenteuer quer durch Raum und Zeit

Als Bibi ein Museumspraktikum bei Kuratorin Farrah Pahani (Nilam Farooq) macht, entdeckt sie eine magische Spieluhr, die sie und ihre Freundin Marita (Fia-Marie Lin) 139 Jahre in die Vergangenheit transportiert. Im Schloss Klunkerburg versuchen die Mädchen daraufhin, einen Weg zurück in die Gegenwart zu finden und ganz nebenbei der Adeligen Fritzi von Klunkerburg (Carmen Diego) zu helfen. Denn deren Tante Mathilde (Fritzi Haberlandt) plant, die Spieluhr, bei der es sich um ein Erbstück handelt, an sich zu reißen.

Wieder mit an Bord sind auch Rosalie Thomass und Friedrich Mücke als Eltern Barbara und Bernhard Blocksberg, Palina Rojinski als Reporterin Karla Kolumna und viele weitere Figuren, die ihr aus der seit den 80ern laufenden Hörspielserie von Elfie Donnelly kennen könntet.

Regisseur Gregor Schnitzler inszenierte das neue Fantasy-Abenteuer von Bibi Blocksberg erneut mit einem Drehbuch von Bettina Börgerding, während Peter Plate und sein Team für die Musik verantwortlich zeichnen. Der neue Hexentanz zum Film wurde schon einige Tage vor dem Kinostart auf YouTube veröffentlicht:

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So viele Bibi Blocksberg-Filme gibt es schon

Neben unzähligen Hörspielfolgen und Zeichentrickadaptionen hat Bibi Blocksberg schon neun Realfilmauftritte auf dem Hexenbuckel. Vier mit ihr allein im Zentrum:

Bibi Blocksberg (2002)

Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen (2004)

Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen (2025)

Bibi Blocksberg - Die total verhexte Zeitreise (2026)

Fünf weitere Filme gehören zur Bibi & Tina-Reihe, die die deutsche Harry Potter-Konkurrentin zusammen mit ihrer Freundin vom Reithof zeigt.