Bilder für die Ewigkeit: Einer der beeindruckendsten Fantasyfilme der letzten Jahre versteckt sich weder bei Netflix noch bei Prime

Das Studio hinter diesem Fantasyfilm bei Apple TV schuf einige der berührendsten Geschichten der letzten Jahre. Mit Bildern, die auch in hundert Jahren noch beeindrucken werden.

Während wir uns technisch permanent weiterentwickeln – ob die Richtung nun beunruhigend oder vielversprechend ist, sei mal dahingestellt – gibt es im Filmbereich Kunstformen, die niemals schlecht altern werden. Handgezeichnete, mit Herz und Seele geschaffene Animation gehört dazu.

In diesem Fall bei Apple TV heißt diese Fantasy-Animation Wolfwalkers und stammt aus dem Hause Cartoon Saloon. Das irische Studioteam (Die Melodie des Meeres) setzt noch auf sorgfältig und detailverliebt gezeichnete Filme – mit einem visuellen Stil, der uns auch in der fernen Zukunft noch die Kinnladen herunterklappen lassen wird. Mal ganz abgesehen vom einzigartigen Ansatz ihrer Geschichten.

Wolfwalkers bei Apple TV mischt irische Folklore mit realer Geschichte und schafft ein unvergleichliches Epos

Robyn (Honor Kneafsey) und ihr Vater (Sean Bean) ziehen von England nach Irland, das unter Herrschaft der englischen Krone steht. Um mehr Holz gewinnen und das Land weiter unter ihre Gewalt bringen zu können, wollen die Engländer vor allem eines in den Griff bekommen: die Wölfe. Diese treiben noch immer in den Wäldern um Kilkenny ihr Unwesen. Robyns Vater soll die Bestien zur Strecke bringen.

Robyn dagegen macht eines Tages die Bekanntschaft eines jungen Mädchens, das selbst im Wald zu wohnen scheint: Mebh (Eva Whittaker). Bald enthüllt sie auch das Geheimnis Mebhs: Sie kann sich in einen Wolf verwandeln. Die Mädchen werden enge Freundinnen und Robyn lernt durch Mebh ihre eigene wilde Seite kennen. Doch der Konflikt zwischen Menschen und Wölfen, Magie und Zivilisation droht, zu eskalieren.

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Die unglaubliche Fantasy von Wolfwalkers ist ein kleines Wunder in der Filmwelt

Apple TV ermöglichte es den Macher:innen von Wolfwalkers durch die Produktionsunterstützung, ein kleines Wunder zu vollbringen. In einer Welt von möglichst mainstream-tauglichen, möglichst allgemein gehaltenen, möglichst schnell produzierbaren und einfach konsumierbaren Filmen ist er die Ausnahme.

Kunstfertig Frame für Frame gezeichnet, mit viel Zeit und Muße. Aquarell, digitale Tusche, markantes Character Design. Eine kleine Geschichte aus der Vergangenheit Irlands, von Menschen dieser Kultur erzählt. Wolfwalkers eröffnet einen intimen, fantastisch angehauchten Einblick in ein dunkles Kapitel der Geschichte, das oft totgeschwiegen wird.

Man spürt in jeder Sekunde des Films, wie viel Liebe in jeden Pixel, jeden Farbklecks, jede Dialogzeile geflossen ist. Wolfwalkers ist ein modernes Märchen mit realem Hintergrund. Er ist eine Sage über Werte, die nie nicht relevant sein werden. Mit Bildern, die niemals schlecht altern können. Ein so kleiner Film mit so großer Wirkung, wenn man sich ihm öffnet. Ein ganz bescheidenes, wunderschönes Fantasy-Epos für die Ewigkeit.

Wer Wolfwalkers verpasst hat, aber Fantasy und große Bilder liebt, sollte dem Film bei Apple TV eine Chance geben.

