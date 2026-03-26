Bildgewaltiger Geheimtipp bei Amazon Prime: Diese Serie ist perfekt für Sci-Fi- & Fantasy-Fans, wurde aber viel zu schnell wieder vergessen

Für alle, die Sci-Fi-Action lieben. Die Magie und Mystisches mögen. Selbst für Horror-Freund:innen und vor allem für Gaming-Fans: Diese Serie bei Prime bietet etwas für alle.

Normalerweise bieten wir auf dem Präsentierteller der Streaming-Tipps Serien, die eine große Geschichte erzählen. Die lässt sich dann meist auch in ein oder zwei Genres einsortieren. Dieses Highlight bei Amazon Prime aber ist größer, bunter, und glitzert immer etwas anders, je nachdem, auf welche Facette und in welche Episode man gerade hineinschaut.

Secret Level ist eine Sammlung von kurzen Episoden zu allen möglichen Videospielen, breit gefächert über alle möglichen Genres und Spiele-Äras hinweg. Das bedeutet auf der einen Seite jede Menge Insider-Boni für Gamer:innen, auf der anderen aber selbst für "Fachfremde" ein kleines Schatzkästchen voller genialer Geschichten aus den Bereichen Fantasy, Science-Fiction, Horror, Action und Mystery.

Secret Level erzählt Geschichten aus den Universen aller möglichen Spiele – mit Starbesetzung

15 Episoden umfasst Secret Level, und es findet sich garantiert für alle Fans von knackiger Genre-Unterhaltung mindestens eine Folge, die Spaß macht. Wenn einmal eine nicht so gefällt, ist die nächste wieder ganz anders, ganz neu und überrascht mit der nächsten Idee – und ein paar Stars. So einige Einträge überraschen mit unkonventionellen Konzepten oder völlig surrealen Horrortrips.

Das reicht von epischen, action-geladenen Fantasy- und Space-Geschichten aus Universen wie Warhammer 40.000 oder Dungeons & Dragons über abstruse Zeitschleifen mit Arnold Schwarzenegger bis hin zu Martial Arts-Wahnsinn, Abenteuer oder Sci-Fi-Klopperei mit Keanu Reeves. Und was Pac-Man mit existenziellem Horror zu tun hat … das müsst ihr schon selbst herausfinden.

Secret Level bei Amazon Prime liefert fantastische Bilder, irre Ideen und Episoden, die lange nachhallen

Das Praktische an Secret Level ist: Auch als Nicht-Gamer:in kann man hier enorm viel Spaß haben. Fast jede Episode zieht uns schnell mit ihren fantastischen, mal hyperrealistischen, mal kunstvoll stilisierten Animationen in ihren Bann. Die Bilder, die dabei auf den Bildschirm gezaubert werden, sind teilweise absolut kinoreif.

So manche von ihnen hätten durchaus auch ein Langfilm sein dürfen. Und die Kurzgeschichten sind so gut ausgewählt und erzählt, dass man sie ohne Kontext verstehen und genießen kann – oder als Fan eben noch einen Extrabonus hat, weil es oft so viele liebevolle Details und Visualisierungen vertrauter Spielewelten und -mechaniken gibt.

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Dafür, dass die gewählten Themen teilweise extrem spezifisch sind, ist Secret Level unglaublich allgemeinverträglich – und endlos wandelbar. Je nach Videospielwelt ändert sich der Tonfall von bitterernst und düster bis hin zu komplett irre oder verspielt humorvoll. Ein paar von ihnen gehen sogar tief unter die Haut und machen euch einen Knoten ins Hirn, der sich nicht mehr so leicht entwirren lässt.

Wer sich einmal durch die bunte Palette der Videospielwelten probieren will, kann das mit Secret Level bei Amazon Prime.

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