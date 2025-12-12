Bildgewaltiger Sci-Fi-Überlebenskampf geht weiter: In Greenland 2 muss sich Gerard Butler durch ein zerstörtes Europa kämpfen [Anzeige]

Im Katastrophen-Blockbuster Greenland musste Gerard Butler mit seiner Familie vor einem Kometen flüchten, der auf die Erde zurast. Jetzt startet die Fortsetzung im Kino, in der wir die Welt nach dem Weltuntergang zu sehen bekommen.

Seit Jahren zählt Gerard Butler (Gesetz der Rache) zu den beliebtesten Action-Stars überhaupt. Der Schauspieler stellt sein Talent aber nicht nur in Filmen unter Beweis, in denen er schießwütig oder mit seinen Fäusten gegen unzählige Gegnerhorden in den Kampf zieht. 2020 ist mit Greenland ein apokalyptischer Katastrophen-Blockbuster erschienen, in dem Butlers Figur seine Familie vor dem Einschlag eines gigantischen Kometen in Sicherheit bringen musste.

Nach den Ereignissen des Vorgängers geht die Story jetzt im Sequel Greenland 2 weiter, das ab heute in den deutschen Kinos läuft. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos zur Fortsetzung.

Kurz zusammengefasst: Darum ging es im ersten Greenland-Film mit Gerard Butler

Der erste Teil von Regisseur Ric Roman Waugh (Snitch – Ein riskanter Deal) beginnt mit dem Panik-Szenario, dass ein Komet auf die Erde zusteuert und somit das Schicksal der gesamten Menschheit auf dem Spiel steht. Die Handlung konzentriert sich dann vor allem auf Butler in der Rolle von John Garrity, der als Familienoberhaupt seine Frau Allison (Morena Baccarin) und Sohn Nathan (Roger Dale Floyd) in Sicherheit bringen will.

Als die Familie als eine der wenigen für einen Lufttransport zu einer geheimen, sicheren Bunkeranlage in Grönland auserwählt wird, beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit. Währenddessen muss Allison nach ihrem entführten Sohn suchen, der dringend medizinische Hilfe benötigt.

Das sind die wichtigsten Infos zum Greenland 2-Kinostart

Teil 2 setzt fünf Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers und dem fatalen Kometeneinschlag auf der Erde ein. John, Allison und Nathan ist die Flucht in den Bunker in Grönland gelungen und sie zählen somit zu den wenigen Überlebenden nach der Katastrophe.

Doch in Grönland sind sie nicht länger sicher: Luft und Wasser sind verseucht, Strahlungsstürme wüten über die Oberfläche und Erdbeben erschüttern die Bunkerwände. Gerüchten zufolge soll der gigantische Krater des Kometen Sicherheit bieten – doch der liegt am anderen Ende Europas, in Südfrankreich. Um seiner Familie eine bessere Zukunft zu ermöglichen, macht sich John Garrity mit Frau und Sohn auf den den Weg.

Doch der Kontinent ist verwüstet und die Gesellschaft längst zusammengebrochen. Und so warten auf dem Weg warten einige extreme Gefahren. Damit verspricht Greenland 2 erneut einen fesselnden Mix aus gewaltigen Sci-Fi-Bildern und emotionalen Momenten, wenn die Familie entgegen aller Widrigkeiten zusammenhalten muss.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu Greenland 2 schauen:

Greenland 2 - Trailer (Deutsch) HD

Neben Butler und Baccarin in ihren Rollen aus dem Erstling spielt diesmal Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit) die Rolle des älter gewordenen Sohnes Nathan. Neben dem Trio sind in Greenland 2 weitere Stars wie Amber Rose Revah (Marvel's The Punisher), Gordon Alexander (James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben), Peter Polycarpou (Der Brutalist) und William Abadie (Emily in Paris) zu sehen. Ric Roman Waugh ist als Regisseur hinter der Kamera zurückgekehrt.

Das Sequel wurde ebenso wie Teil 1 von der FSK mit einer Altersfreigabe ab 12 Jahren freigegeben. Die Fortsetzung ist rund 98 Minuten lang.

Greenland 2 läuft seit dem 8. Januar 2026 in den deutschen Kinos.