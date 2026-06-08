Bildgewaltiger Trailer: Sci-Fi-Meister Ridley Scott erschafft nach Alien und Blade Runner eine knallharte Apokalypse

In wenigen Wochen wird Alien-Macher Ridley Scott ein neues Sci-Fi-Epos ins Kino bringen. Jetzt gibt es einen neuen Trailer zum beeindruckend gefilmten Das Ende der Sterne.

Er hat die Dystopie im Kino neu definiert: Ridley Scott schuf Alien und Blade Runner. Jetzt hat der Sci-Fi-Meister einen neuen apokalyptischen Thriller fertiggestellt, zu dem es einen neuen, beeindruckenden Trailer gibt: In Das Ende der Sterne kämpfen Jacob Elordi (Wuthering Heights) und Margaret Qualley (The Substance) ums Überleben.

Schaut hier den neuen Trailer zu Das Ende der Sterne:

Das Ende der Sterne - Trailer 2 (Deutsch) HD

Sci-Fi-Legende Ridley Scott hat einen Zombiefilm ohne Zombies gedreht

Auf den ersten Blick könnte man Das Ende der Sterne, der im Original The Dog Stars heißt, glatt für einen Zombiefilm halten: Verwilderte Menschenmassen, deren einziges Ziel die Gewalt scheint, setzen den Protagonisten zu.

Doch tatsächlich handelt es sich bei Scotts Film um einen knallhartes Sci-Fi-Drama, in dem die Überlebenden einer mörderischen Epidemie sich gegenseitig umbringen – kein Virus macht sie wahnsinnig, kein seltsamer Pilz bringt die Toten ins Leben zurück. Gefährlich ist hier vielmehr die vertraute, menschliche Bösartigkeit.

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In dieser Welt versucht auch Pilot Hig (Elordi) zu überleben. In den Wirren der globalen Epidemie hat er seine Frau verloren. Nun lebt er in einem abgeschiedenen Camp, das er sich mit dem Waffennarr Bangley (Josh Brolin) teilt. Als er eines Tages ein mysteriöses Funksignal erhält, macht er sich mit seiner Cessna auf den Weg, um nach dem Rechten zu sehen.

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Scotts Film basiert auf dem Roman Das Ende der Sterne wie Big Hig sie kannte von Peter Heller. Das Drehbuch zur Adaption hat Mark L. Smith (The Revenant) verfasst. Neben den oben genannten Stars sind unter anderem auch Guy Pearce (L.A. Confidential), Benedict Wong (Moon) und Allison Janney (American Beauty) zu sehen.

Was Scotts Erfahrung und das Talent von Kameramann Erik Messerschmidt (Der Killer) der Vorlage hinzufügen können, sollte für alle offensichtlich sein: Epische Landschaftsaufnahmen und verstörende Action-Sequenzen lassen auf einen der bildgewaltigsten Thriller des Jahres hoffen.

Wann kommt Das Ende der Sterne ins Kino?

Das Ende der Sterne wie Big Hig sie kannte erscheint am 27. August 2026 in den deutschen Kinos. Zuletzt drehte Scott die Kinofilme Gladiator II, Napoleon und House of Gucci.