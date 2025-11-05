Bildgewaltiges Historien-Abenteuer nach 12 Jahren fortgesetzt: Lohnt sich Der Medicus 2 im Kino?

Nach über zehn Jahren kehrt Der Medicus mit Teil 2 in die deutschen Kinos zurück, um an den Erfolg von Rob Coles letztem Abenteuer anzuknüpfen. Aber wie gut ist die Fortsetzung geworden?

Pünktlich zu Weihnachten will Der Medicus 2 das deutsche Publikum nochmal hinter den Öfen hervor ins Kino locken. Auch wenn seit der Veröffentlichung des besucherstarken ersten Teils zwölf Jahre vergangen sind, schließt das Sequel fast nahtlos an die Geschichte des Heilers Rob Cole an. Bei Amazon Prime * könnt ihr Teil 1 bei Bedarf nochmal auffrischen. In unserem spoilerfreien Film-Check erfahrt ihr, ob sich ein Kinobesuch von Teil 2 lohnt.

Der Medicus 2 belebt die Erfolgsgeschichte eines Historien-Epos neu

Noah Gordons Roman Der Medicus * war in Europa ein Bestseller, der laut Spiegel allein in Deutschland über 6 Millionen Exemplare verkaufte und im Jahr 2013 mit dem stattlichen Budget von 26 Millionen US-Dollar als eine der teuersten deutschen Produktionen überhaupt verfilmt wurde. Gemäß ARD sahen über 3,6 Millionen Besucher:innen die Adaption in den deutschen Kinos. Insofern verwundert lediglich, dass die Fortsetzung ein Dutzend Jahre auf sich warten ließ.

In Der Medicus 2 kehrt Rob Cole (Tom Payne) nach seiner medizinischen Ausbildung am persischen Isfahan-Institut und dem Tod seines Lehrmeisters Ibn Sina (Ben Kingsley) sowie einem weiteren schweren Verlust in die englische Heimat zurück. Mit seinen jüdischen und muslimischen Kollegen will er die neuen Heilmethoden auch in London anwenden, muss sich dabei aber der Skepsis von örtlichen Gilden-Ärzten wie Hunne (Aidan Gillen) stellen. Schnell verstrickt Rob sich in die Intrigen des Königshauses, das von der zweiten Gattin (Emily Cox) des kranken Herrschers (Liam Cunningham) angeführt wird. Doch vielleicht kann Rob mit der Behandlung der Königstochter Ilene (Áine Rose Daly) ein neues Zeitalter zur Heilung seelischer Leiden einläuten?

Schaut hier den Trailer zu Der Medicus 2

Der Medicus 2 - Trailer (Deutsch) HD

Der Medicus 2 zwei nahm sich kein weiteres Buch aus Noah Gordons Medicus-Trilogie * über die Cole-Familie zur Vorlage. Stattdessen sponnen Regisseur Philipp Stölzl, Drehbuchautor Jan Berger und Co. die Geschichte von Rob Cole selbst weiter – was als Anknüpfen an das erfolgreiche Historien-Epos allerdings ein durchwachsenes Seherlebnis hervorgebracht hat. Denn trotz der schönen Bilder hat sich der Mediziner bei seiner Rückkehr etwas zu viel vorgenommen.

Mehr Intrigen, weniger Abenteuer: Der Medicus 2 stellt sich einer (zu) großen Aufgabe

Mit überzeugenden Kostümen und historischen Sets muss sich Der Medicus 2 nicht vor dem Vorgänger verstecken. Da die Fortsetzung allerdings ausschließlich in England spielt, büßt das Historiendrama jetzt seinen Abenteuer-Faktor ein. Ohne durchquerte Wüsten und epische Schlachten an exotischen Orten besteht Robs neues "Abenteuer" lediglich aus einem Schiffbruch zu Beginn, bevor der Film zu einer eher höfischen Angelegenheit wird. Die Schauwerte mittelalterlicher Gassen und Ritterrüstungen stimmen, aber statt einer Reise bringt der Ortswechsel nach London einen Stillstand.

Mit 142 Minuten Laufzeit ist der Medicus 2 außerdem zu lang, um auf Dauer die Aufmerksamkeit fesseln zu können. Schon die 155 Minuten des ersten Teils strapazierten das Dranbleiben. Anders als Teil 2 hatte der vorangegangene Film aber immerhin ein klares Ziel: Waise Rob Cole musste seine christlichen Ursprünge verstecken, um in Persien zum Arzt ausgebildet zu werden. So eine leicht nachvollziehbare Richtung fehlt dem Sequel. Nach seiner Heimkehr bleibt Robs Aufgabe, die erlernte Medizin auch im rückständigen London einzuführen, vage.

Statt seinen Kurs auf einen klaren Endpunkt auszurichten, wie die angestrebte Errichtung seines Krankenhauses, verheddert sich der Medicus 2 in seiner Themenvielfalt. Denn das Sequel will zugleich von Robs Schwierigkeiten als Vater erzählen, von der Ausgrenzung seiner andersgläubigen Begleiter, von königlichen Intrigen, geistigen Gebrechen und keltischer Hexenverbrennung.

Nachdem sich Teil 1 mit der Heilung konkreter Krankheiten beschäftigt hatte, ist Robs neue Passion der Seelenheilung viel schwerer greifbar – was stellvertretend auch für die Fortsetzung gilt. Wenn hier Schamanen ins Spiel kommen, weicht die Grenzen zwischen Wissenschaft und Okkultem unnötig auf, selbst wenn das Sequel die Anfänge der modernen Psychologie in der Trauerbewältigung sucht.

Der Medicus 2 scheitert dort, wo Game of Thrones brillierte

Letztendlich springt Der Medicus 2 zwischen so vielen Charakteren hin und her, dass Rob Gefahr läuft, seinen Status als Hauptfigur zu verlieren. Die Besetzung rund um Tom Paynes Heiler und Emily Cox' "böse Königin" spielt gut, kann anders als personalstarke Serien wie Game of Thrones die vielfältigen Figuren im Rahmen eines einzigen Films aber nicht mit der nötigen Tiefe ausstatten. Und das, obwohl mit Liam Cunningham, Aidan Gillen und Owen Teale gleich drei versierte Game of Thrones-Stars mitspielen.

Beteiligte wie Malick Bauers muslimischer Heiler Abu oder die keltische Seelenheilerin Morrigan (Sara Kestelman) sind als Randfiguren nur Skizzen potenziell interessanter Neuzugänge. Was schade ist, da der Film andernfalls in die Kerbe von charaktergetriebenen Historienroman-Verfilmungen wie Die Päpstin oder Die Säulen der Erde hätte schlagen können.

So aber bleibt Der Medicus 2 am Ende ein wechselhaftes Filmvergnügen, das neben schönen Momenten (wie einem Kamel, das als "komisches Pferd" mehr Zoll zahlen muss) seine Längen und Schwächen nicht verbergen kann. Wer Teil 1 geliebt hat, wird im Sequel sicherlich erneut Freude an dramatischen Heilungen wie durchstochenen Lungen finden. In der Gesamtheit krankt Teil 2 aber an deutlich mehr filmischen Wehwehchen als sein Vorgänger, die kein noch so talentierter Heiler einfach kurieren kann.

Der Medicus 2 startet am 25. Dezember 2025 in den deutschen Kinos.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

