Bill Kaulitz ist enttäuscht von seinem Wer wird Millionär?-Auftritt: Das haben Fans im TV nicht gesehen

Bill Kaulitz fungierte bei Wer wird Millionär? zuletzt als Telefonjoker. Jetzt verrät der Musiker, dass sein ganzer Auftritt aber gar nicht gezeigt wurde, sodass sich RTL selbst dazu äußerte.

Bill Kaulitz saß bei Wer wird Millionär? zwar nicht selbst auf dem Ratestuhl, wurde aber trotzdem zum heimlichen Star der Sendung. Der Musiker war eigentlich als Telefonjoker für eine Kandidatin eingeteilt. Da diese am Ende jedoch einen anderen Joker wählte, blieb Bills Einsatz zunächst aus – doch Günther Jauch ließ es sich nicht nehmen, den Tokio-Hotel-Sänger trotzdem anzurufen.

In der TV-Ausstrahlung wirkte das Gespräch zwar recht kurz, doch hinter den Kulissen sprachen Jauch und Bill in Wahrheit viel länger. Warum die Zuschauer nur einen Bruchteil des Telefonats zu sehen bekamen und was RTL zu der Kürzung sagt, erfährst du hier.

Bill Kaulitz als Telefonjoker bei Wer wird Millionär?: Jauch ruft den Musiker an

In der Wer wird Millionär?-Folge vom 20. April traute Günther Jauch seinen Augen kaum: Als er die Telefonjoker von Kandidatin Sylvia unter die Lupe nahm, tauchte dort plötzlich der Name Bill Kaulitz auf. Sichtlich verdutzt wollte der Moderator wissen, wie diese ungewöhnliche Verbindung zustande kam. Die Antwort der Kandidatin war simpel: Sie habe den Tokio-Hotel-Frontmann einfach gefragt – und er sagte zu.

Zwar entschied sich Sylvia am Ende nicht für Bill, sondern für den legendären ersten Millionen-Gewinner Eckhard Freise, doch Jauch wollte den Weltstar nicht einfach in der Warteschleife hängen lassen. Er griff kurzerhand zum Hörer, um den Musiker trotzdem in die Leitung zu holen. Zum Test stellte er Bill die 4.000-Euro-Frage, die dieser souverän und ohne Zögern beantwortete. Nach einem kurzen Plausch war das Gespräch im Fernsehen dann aber auch schon wieder vorbei.

Kaulitz-Jauch-Gespräch dauerte eigentlich viel länger

Im Nachhinein ließen Bill und Tom Kaulitz in ihrem gemeinsamen Podcast Kaulitz Hills kein gutes Haar an der Quizshow-Ausgabe. Vor allem Günther Jauch bekam von den Zwillingen ordentlich sein Fett weg. Dass Kandidatin Sylvia am Ende auf 500 Euro abstürzte, tat Bill sichtlich leid – und er knöpfte sich den Moderator prompt vor: "Der Günther ist ja da ziemlich abgekocht in der Sendung." Sein Bruder Tom stimmte sofort zu: "Da ist sich das Gegenüber ziemlich sicher und loggt die Antwort ein und Günther sagt halt auch nichts und lässt alles auf 500 Euro runterkrachen."

Bill stellte im Podcast zudem klar, dass er nur zu gerne als echter Telefonjoker eingesprungen wäre, anstatt erst nach dem Ausscheiden der Kandidatin angerufen zu werden. Dabei offenbarte er ein interessantes Detail: In der Ausstrahlung wurde nur ein Bruchteil seines Telefonats mit Jauch gezeigt. In Wahrheit war das Gespräch wohl deutlich länger: "Ich habe mit Günther geplauscht, ganz toll. […] Wir haben uns so prächtig unterhalten, aber die haben alles rausgeschnitten."

RTL erklärt Grund für die Ausstrahlung

Auf Nachfrage der Abendzeitung äußerte sich RTL nun zur knappen Ausstrahlung der Interaktion zwischen Jauch und Kaulitz. Ein Sendersprecher stellte dazu klar: "Bill Kaulitz wurde zu einem Zeitpunkt angerufen, als die Kandidatin bereits aus dem Spiel ausgestiegen war. Das Telefonat hatte somit keinen Einfluss auf das Spielgeschehen und wurde aufgrund der begrenzten Sendezeit gekürzt." Dass Inhalte mit Blick auf die verfügbare Sendezeit redaktionell angepasst werden, sei laut RTL ein völlig üblicher Vorgang und somit nichts Neues.