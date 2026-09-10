Bill Kaulitz macht seinen Fans ein pikantes Angebot: Mit diesem skurrilen Aufruf schürt er Hoffnungen auf ein Wetten, dass..?-Ticket

Wetten, dass..? ist zurück! Da bisher nur eine neue Ausgabe geplant ist, sind die Tickets extrem gefragt. Wie man als Normalo an Karten kommt, verraten jetzt die Kaulitz-Zwillinge. Doch es gibt einen Haken.

Am 5. Dezember 2026 ist es endlich so weit: Die kultigste Abendshow Deutschlands kehrt endlich mit einer neuen Ausgabe zurück. Statt Thomas Gottschalk werden diesmal die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom bei Wetten, dass..? durch den Abend führen. Natürlich sind die Tickets für das wohl gefragteste Showevent des Jahres heiß begehrt. Warum jetzt sogar Bill und Tom deshalb Probleme bekommen und wie Normalos sich einen Platz im Wetten, dass..?-Publikum sichern können, erfahrt ihr hier.

Die Kaulitz-Zwillinge werden regelrecht um Tickets angebettelt!

In weniger als 3 Monaten dürfen die Kaulitz & Kaulitz-Stars beweisen, ob sie auch ohne Musik das Zeug dazu haben, die ganz große Bühne zu rocken. In ihrem Podcast haben die Brüder jetzt aber verraten, dass ihr baldiger ZDF-Auftritt negative Folgen für sie hat: Denn wirklich jeder bettelt die beiden um Freikarten an. "Ich habe ganz viele, die an meiner Tür kratzen", so Bill. Besonders nervig sei für den Sänger, dass er mit vielen von ihnen überhaupt keinen Kontakt mehr habe: "Es haben sich einfach auch Leute gemeldet, wo ich denke: 'Alter, ich hab mit dir seit 100 Jahren nicht mehr gesprochen!'"

Tom macht deshalb deutlich, dass all ihre verfügbaren Tickets an Freunde und Familie gegangen sind: "Unsere Tickets sind vergeben!" Bill fügt aber an: "Es sei denn, du siehst richtig richtig gut aus und schickst mir nochmal einen Willy für Billy." Wer den Sänger mit nackten Tatsachen überzeugt, hat vielleicht doch noch Chancen auf eine Freikarte. Ob das pikante Angebot wirklich ernst gemeint ist, weiß wohl nur er selbst.

Ohne VIP-Vorteil: So kommen Normalos an Wetten, dass..?-Tickets

Zum Abschluss gehen die Zwillinge aber auch darauf ein, wie Fans ohne Promi-Verbindung an Tickets kommen. Tatsächlich können diese aber nicht einfach beim ZDF gekauft werden. Aufgrund der erwarteten gigantischen Nachfrage, soll ein Losverfahren für Fairness sorgen.

Bill klärt auf: "Ab dem 19.10. um 10 Uhr kann man sich bis zum 23.10. – also 4 Tage lang – auf Wetten, dass..?-Tickets bewerben." Unter allen Bewerbern wird daraufhin ausgelost, wer letztendlich das Recht darauf erhält, die Tickets zu kaufen. Dieses Verfahren ist wohl nötig, um zu verhindern, dass sämtliche Tickets innerhalb weniger Sekunden online vergriffen sein werden. Auf die Nachfrage, mit wie vielen Anfragen Bill rechne, antwortet er schlicht: "Millionen!"