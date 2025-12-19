"Bin mittags das erste Mal blau": Warum sich Frauke Ludowig jedes Weihnachten betrinkt

Die deutsche Moderatorin hat eine besondere Heiligabend-Tradition. Denn um 12 Uhr mittags ist Frauke Ludowig bereits betrunken. Warum das so ist, erfahrt ihr hier.

Frauke Ludowig ist eine der bekanntesten Fernsehmoderatorinnen Deutschlands. Sie moderiert nicht nur seit fast 30 Jahren Exclusiv - Das Starmagazin, sondern auch die großen Wiedersehensfolgen von Die Bachelorette, Bachelor in Paradise und Das Sommerhaus der Stars. Um zur Ruhe zu kommen, hat die Moderatorin ein besonderes Ritual zu Heiligabend.



"Mein alter Freund macht die Flaschen auf und dann betrinken wir uns einfach"

An Heiligabend fährt Frauke Ludowig in ihre niedersächsische Heimatstadt Wunstorf, um einen alten Freund zu treffen. In ihrem Podcast Frau Keludowig und Tine – exclusiv und ungeschminkt erzählt sie, wie es läuft:



Da kommt mein alter Freund Thorsten, der wirklich ein Verrückter ist, macht die Flaschen auf, und dann betrinken wir uns einfach. Das ist herrlich

Diese Tradition der beiden startet anscheinend schon um 12 Uhr.

"Bin mittags das erste Mal blau": Frauke Ludowig über ihre Weihnachtstradition

Ihre Freundin Tine fragt noch einmal nach, ob sie wirklich schon am Nachmittag "stramm" ist. Frauke Ludowig bejaht: "Ich bin dann mittags an Heiligabend das erste Mal schon blau, wirklich". Für die TV-Moderatorin eine schöne Tradition, die sie nicht missen möchte.



Tatsächlich musste sie einmal auf das Weihnachtsbesäufnis verzichten. Denn während der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Kontaktsperre musste sie ihr Ritual einmal aussetzen. Doch dieses Jahr versucht sie ihrer Tradition wieder nachzukommen.

Frauke Ludowig: Wo ist sie im Fernsehen zu sehen?

Frauke Ludowig ist regelmäßige Moderatorin der Sendung Exclusiv, die montags bis freitags um 18.30 Uhr auf RTL ausgestrahlt wird.

