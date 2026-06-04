Bittere Niederlage für Bridgerton: Staffel 4 verpasst Netflix-Rekord, den die Serie sonst immer erreicht hat

Die 4. Staffel von Bridgerton war für Netflix überaus erfolgreich. Doch einen wichtigen Streaming-Meilenstein konnte die Season nicht erreichen.

Alle bisherigen Staffeln von Bridgerton haben eine Sache gemeinsam: Sie waren für Netflix echte Streaming-Hits und konnten ein zahlreiches Publikum vor die Bildschirme ziehen. Staffel 1 bis 3 sowie das Spin-off Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte durften sich außerdem mit einer besonderen Netflix-Ehrung rühmen.

Sie konnten die heiligen Hallen der All Time Top 10 der englischsprachigen Netflix-Serien betreten, auch wenn sie später teilweise wieder von anderen Serien aus dem Ranking geworfen wurden. Mit Staffel 4 hat Bridgerton diesen Meilenstein jetzt erstmals verpasst.

Bridgerton Staffel 4 landet nicht in der All Time Top 10 von Netflix – das gab es noch nie

Für sein ewiges Erfolgsranking zählt Netflix die Streaming-Zahlen der ersten 91 Tage nach Veröffentlichung. Diese sind für die 4. Staffel von Bridgerton nach dem Start im Februar dieses Jahres nun vorüber und weitere Aufrufe qualifizieren sie nicht mehr für die All Time Top 10.

Innerhalb dieser 91 Tage hat die aktuelle Bridgerton-Season laut der Hochrechnung von What's on Netflix rund 92 bis 95 Millionen Views verzeichnen können. Damit fehlen der Staffel bis zu sieben Millionen Views um den 10. Platz des Rankings zu erreichen, der aktuell von der Miniserie His & Hers mit 98,2 Millionen Views gehalten wird.

Damit steht die 4. Staffel nun auch offiziell auf dem letzten Platz der Hauptserie, denn die bisherigen Bridgerton-Seasons konnten allesamt mehr Views erreichen. Das Ranking sieht aktuell folgendermaßen aus:

Bridgerton Staffel 1 - 113,3 Millionen Views

Bridgerton Staffel 3 - 106 Millionen Views

Bridgerton Staffel 2 - 93,8 Millionen Views

Bridgerton Staffel 4 - etwa 92 Millionen Views

Weniger Views hat nur das Spin-off Queen Charlotte innerhalb der ersten 91 Tage generieren können, welches auf 81,3 Millionen Abrufe kam.

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Trotz Niederlage: Bridgerton geht mit Staffel 5 weiter

Auch wenn Bridgerton mit Staffel 4 eine Niederlage einstecken musste, dürfen sich die Zahlen des Serien-Hits dennoch weiterhin sehen lassen. Im Vergleich zu den meisten Serien des Streamers schneidet die Historien-Romanze immer noch außerordentlich gut ab und versammelt dazu ein großes Fandom um sich.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Bridgerton Staffel 5

Das darf sich auch auf eine 5. Staffel freuen, welche aktuell in Großbritannien gedreht wird. 2027 soll die neue Season dann bei Netflix eintreffen. Darüber hinaus wurde auch eine 6. Staffel bereits für Bridgerton bestätigt, weitere Spin-offs sind in Planung.