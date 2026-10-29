Bittere Pleite bei Gefragt - Gejagt: Stärkster Jäger verliert das Finale in der allerletzten Sekunde

Mit dem Titel "Quizgott" gilt Sebastian Jacoby bei Gefragt - Gejagt als stärkster Jäger. Doch selbst mit solch einem Ruf kann man im Finale scheitern.

Wenn man bei Gefragt - Gejagt als Kandidat dem "Quizgott" im Finale gegenübersteht, sind die Chancen schlecht, mit einem Sieg nach Hause zu fahren – immerhin gewinnt er 80 Prozent aller Finalspiele. Umso überraschter war zuletzt ein Team, das mitansehen musste, wie schwach Sebastian Jacoby aufspielte.



Gefragt - Gejagt-Team musste sich dem stärksten Jäger stellen

Am 19. August stellte sich ein neues Team bei Gefragt - Gejagt dem Jäger. In vier Einzelduellen unterlag Jacoby zweimal, wodurch sich die beiden Kandidat*innen mit 5.000 Euro für das Finale qualifizieren konnten.



Das Gefragt - Gejagt-Team holte mit 13 Punkten wohl das Maximum für ein Duo heraus. Für den "Quizgott" müsste solch eine Finalleistung dennoch reine Formsache sein – in der Vergangenheit erreichte er selbst 20 Punkte mühelos.

Knappes Finale: Jacoby lag bei 50:50-Chance daneben

Doch diesmal tat sich der Jäger unerwartet schwer: Schon früh zeigte Jacoby Wissenslücken, die das Duo souverän zum Zurücksetzen nutzte. Zwar holte der "Quizgott" in den Schlusssekunden fast noch auf, bis Alexander Bommes zur entscheidenden Frage ansetzte: "Welche portugiesische Großstadt …?". Jacoby unterbrach ihn hastig und rief in allerletzter Sekunde: "Lissabon!"



Es herrschte für einen kurzen Moment Stille, bis die Gewinnermusik ertönte und Bommes dem Jäger entgegnete: "Porto!". Das Duo auf der Gegenseite war fassungslos und konnte es zuerst nicht glauben, dass es den "Quizgott" geschlagen hatte. "Ihr habt gewonnen", versicherte Bommes den beiden Kandidat:innen.



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Bommes gab schließlich die ganze Frage wieder und erklärte, dass er eine portugiesische Großstadt suchte, die übersetzt “Hafen” bedeute. Jacoby wiederum beteuerte, dass er schon so früh einhaken musste, weil bei einer "portugiesischen Großstadt" immer nur Porto oder Lissabon gesucht wird und ihm schlichtweg die Zeit ausging. Er entschied sich für Letzteres, was ihn am Ende den Sieg kostete.

