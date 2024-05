Bizarrer Fantasy-Horror mit Monstern und Kriegsschweinen (!) erstmals in Deutschland verfügbar: Bestellt die Special Edition vor

Mad God von dem durch Star Wars bekannten Effekt-Pionier Phil Tippett entführt euch auf eindrucksvolle Machart in eine monströse Unterwelt und erscheint jetzt hierzulande als Special Edition auf Disc.

Krieg der Sterne, Jurassic Park und Starship Troopers sind nur ein paar der großen Filme, an denen Phil Tippett mitgewirkt hat. 30 Jahre lang arbeitete der wegweisende Stop- und Go-Motion-Spezialist nach eigenen Angaben an seinem alptraumhaften Fantasy-Horror-Werk Mad God und nun kommt der Film erstmals nach Deutschland.

Am 23. Mai 2024 erscheint die Special Edition von Mad God mit zwei Blu-rays und einer zusätzlichen DVD, die ihr euch jetzt bei Amazon sichern * könnt. Als Bonusmaterial gibt es unter anderem eine Dokumentation und Featurettes, Audiokommentar und zwei Booklets nebst Poster.

Verstörender Fantasy-Horror: Darum geht es in Mad God

In Mad God begibt sich ein namenloser Attentäter per Taucherglocke in eine höllische Welt herab, die von grauenhaften Monstern, verrückten Wissenschaftlern und Kriegsschweinen bevölkert wird. Auf seinem Weg durch die sadistische Unterwelt muss er allerlei Gefahren überwinden und soll schließlich in einer nicht minder monströsen Stadt eine Bombe zünden, doch es läuft nicht alles nach Plan.

Der mithilfe einer Crowdfunding-Kampagne finanzierte und als experimentell bezeichnete Stop-Motion-Film wurde erstmals 2021 in der Auswahl des Locarno Film Festivals öffentlich in voller Länge gezeigt und kam 2022 in einige wenige US-Kinos. Dabei gab es nicht nur von Regisseur Guillermo del Toro Lob für Phil Tippett als "ein Meister, ein Lehrer, ein Titan", sondern auch allgemein überwiegend ziemlich positive Kritiken.

So gut kam der Fantasy-Horror-Film Mad God bei der Kritik an



Nicht nur in der Moviepilot-Community hat der ausschließlich in klassisch händischer Effektmanier entstandene Streifen mit durchschnittlich 6,9 von 10 Punkten einen soliden Stand, auch bei Rotten Tomatoes hat Mad God mit 69 Prozent eine ebenso hohe Zuschauer:innen-Bewertung, während die Zustimmungsrate in 92 Kritiken mit durchschnittlich 91 Prozent deutlich höher angesiedelt ist.

Der Konsens der von der Bewertungsplattform gesammelten Kritiken lautet demnach, dass es sich um einen "reichhaltigen visuellen Leckerbissen für Filmfans" handelt, dessen filmische Anziehungskraft der Stop-Motion-Animation selbst im Zeitalter der heute üblichen Computeranimation stark bleibe.

