Heute geht eine hochspannende Thrillerserie voller Stars bei Netflix weiter: Staffel 1 wurde 60 Millionen Mal geschaut

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit kehrt diese packende Thrillerserie nach zwei Jahren bei Netflix zurück, die mit großen Stars und einer internationalen Verschwörung aufwartet.

Zwei Jahre ist es bereits her, seit die 1. Staffel von Black Doves bei Netflix eingetroffen ist und Thriller-Fans mit Keira Knightley und Ben Whishaw ein starbesetztes Spannungsfest zur Vorweihnachtszeit spendiert hat. Jetzt steht die Fortsetzung in Form der 2. Staffel bei Netflix im Abo bereit und erzählt die Geschichte des Duos aus Spionin und Auftragskiller in der Londoner Unterwelt weiter. Seit dem 5. November 2026 dürft ihr euch über sechs brandneue Folgen im Stream freuen.

Black Doves geht weiter: Darum geht's in Staffel 2 des Thriller-Hits

Um eine schwierige Vergangenheit hinter sich zu lassen, schließt sich Helen Webb (Knightley) der britischen Geheimorganisation Black Doves an, um für diese Informationen zu sammeln und weiterzugeben. Als Ehefrau des hochrangigen Politikers Wallace Webb (Andrew Buchan) fristet sie trotz zweier Kinder so ein unglückliches Leben im Schatten, das sie in die Arme einer Affäre treibt.

Als ihr Geliebter Jason (Andrew Koji) jedoch eines Tages ermordet wird, scheint das Kartenhaus langsam aber sicher in sich zusammenzufallen – denn Helen könnte nun die nächste sein. So wird ihr von den Black Doves der Triggerman Sam Young (Whishaw) an die Seite gestellt, mit dem sie selbst eine lange Vergangenheit teilt.

Nachdem die beiden auf die Suche nach Jasons Mörder:innen gegangen sind und lose Enden verknüpft haben, wird es für Helen in Staffel 2 nun brenzliger denn je. Während ihr Ehemann kurz davor steht, Premierminister zu werden, gerät ihre Chefin Reed (Sarah Lancashire) in eine Intrige, die es für Helen und Sam zu vereiteln gilt.

Auch wenn Staffel 2 nicht mehr zur atmosphärischen Vorweihnachtszeit in London angesiedelt ist, dürfen wir uns in der Fortsetzung wieder auf jede Menge bissigen Schlagabtausch zwischen Knightley und Whishaw freuen. Wie ich 2024 in meinem Serien-Check zu Staffel 1 von Black Doves geschrieben habe, waren die beiden bereits das Herzstück in der ersten Season der Thriller-Serie. Dazu kommt jetzt ein neuer Fall und ein neues Geheimnis, das jedoch weiterhin mit den Geheimnissen der Vergangenheit verbunden ist.

Neben den wiederkehrenden Figuren erwartet uns darüber hinaus unter anderem Scream-Star Neve Campbell sowie Sam Riley (13), Babou Ceesay (Alien: Earth), Ambika Mod (Zwei an einem Tag) und Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049) als Neuzugänge im Cast. Hinter Staffel 2 steht einmal mehr Joe Barton (The Ritual) als Schöpfer, Drehbuchautor und ausführender Produzent.

Staffel 3 von Black Doves ist noch nicht bestätigt

Während Staffel 2 bereits zum Start des Auftakts in trockenen Tüchern war, ist die Zukunft von Black Doves diesmal noch nicht so sicher. Netflix hat einer 3. Staffel noch nicht offiziell grünes Licht gegeben, auch wenn die Chancen laut Joe Barton nicht schlecht stehen. So soll bereits vor Start der neuen Season ein Writer's Room für neue Folgen einberufen worden sein, um bereits an einer Story zu feilen, wie The Scottish Sun berichtete.

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Ob einer Fortsetzung tatsächlich grünes Licht gegeben wird, dürfte stark von den Publikumszahlen innerhalb der ersten Wochen bei Netflix abhängen. Staffel 1 konnte laut What's on Netflix immerhin über 60 Millionen Streams verzeichnen.

Auf welche Serien ihr euch im November noch freuen dürft, erfahrt ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.

