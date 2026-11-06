Kommt Black Doves Staffel 3? So steht es um die Zukunft der Netflix-Serie mit Keira Knightley

Die 2. Staffel von Black Doves ist bei Netflix eingetroffen und hat viele Fragen hinterlassen. Moviepilot erklärt euch, ob ihr mit der 3. Staffel rechnen könnt.

Zwei Jahre nachdem Black Doves bei Netflix mit der 1. Staffel Premiere gefeiert hat, ist die Thrillerserie am 5. November 2026 mit ihrer zweiten Season bei dem Streamer zurückgekehrt. Nach sechs brandneuen Folgen steht vor allem eine Frage im Raum: Geht es für Keira Knightley und Ben Whishaw als Spionin-und-Auftragskiller-Duo in die dritte Runde? Wir haben den aktuellen Stand für euch.

Wir müssen noch zittern: Staffel 3 ist für Black Doves noch nicht bestätigt

Die schlechte Nachricht direkt vorweg: Netflix hat einer 3. Staffel von Black Doves noch kein grünes Licht gegeben. Während die 2. Staffel noch vor Start der Auftaktseason durch den Streamer in trockenen Tüchern war und wir uns nach den ersten sechs Folgen in trauter Sicherheit wiegen durften, ist die Lage nun nicht ganz so einfach.

Auch wenn Staffel 1 mit über 60 Millionen Views ein großer Hit war, hat sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass es Fortsetzungen bei Netflix schwer haben. So ist es gut möglich, dass sich der Streamer nun erstmal die Performance der 2. Staffel innerhalb der ersten Wochen nach Veröffentlichung anschauen will, bevor eine definitive Entscheidung getroffen wird.

Dass die 2. Staffel in keinem einzigen (!) Land auf Platz 1 der Serien-Charts gestartet ist, wie Flixpatrol zu entnehmen ist, dürfte tatsächlich ein schlechtes Zeichen sein. Womöglich hat das Interesse in der zweijährigen Pause wie bei so vielen anderen Serien auch beim Publikum abgenommen – trotz großer Stars wie Knightley und Whishaw. Das Blatt könnte sich übers Wochenende jedoch noch wenden.

Warum die Chancen für Black Doves Staffel 3 trotzdem gut stehen

Die Drehbucharbeiten für eine 3. Staffel haben laut Serienschöpfer Joe Barton jedoch bereits vor Wochen begonnen, wie The Scottish Sun berichtete. Gegenüber Tudum erklärte Barton darüber hinaus bereits, welche Richtung er für Helen Webb in der Zukunft einschlagen wolle. Gegenüber Esquire ließ er dazu schon Wunschkandidaten für mögliche Gastauftritte verlauten.

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Doch vor allem das Ende von Staffel 2 lässt die Tür weit offen für eine 3. Season. Eine Absetzung wäre nach dem Cliffhanger beinahe sogar schändlich. Allerdings hat Netflix in der Vergangenheit schon oft gezeigt, dass solche Lapalien wie offene Enden einem Abschuss nicht entgegenstehen. Es heißt also weiterhin erstmal: abwarten und britischen Tee trinken.