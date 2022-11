Black Panther 2 bei Disney+: Der neue Marvel-Film könnte viel früher streamen als gedacht

Das Black Panther-Sequel ist neu in den Kinos gestartet. Viele Marvel-Fans fragen sich jetzt schon, wann der Blockbuster zu Disney+ als Stream kommt. Wir geben euch eine Einschätzung.

Gerade ist mit Black Panther: Wakanda Forever der letzte Marvel-Film des Jahres in den Kinos gestartet. Viele MCU-Fans warten aber lieber auf die Heimkino-Veröffentlichung und fragen sich schon jetzt, wann Black Panther 2 zu Disney+ als Stream kommt.

Ein offizieller Starttermin steht zurzeit noch nicht fest, aber wir geben euch anhand der letzten Disney+-Releases aktueller MCU-Filme schon mal eine Einschätzung.

Schaut hier noch einen Clip aus Black Panther: Wakanda Forever:

Black Panther: Wakanda Forever – Clip Angriff aufs Labor (Deutsch) HD

Black Panther 2 könnte noch 2022 zu Disney+ kommen

Allgemein hält sich Disney an ein Mindestzeitfenster von 45 Tagen, für die neue MCU-Filme in den Kinos laufen. Zuletzt war die Zeitspanne zwischen Kinostart und Disney+-Veröffentlichung bei aktuellen Marvel-Blockbustern teilweise nur noch knapp darüber. Bei Doctor Strange in the Multiverse of Madness dauerte es beispielsweise nicht mal mehr 50 Tage, bis der Film im Streaming-Abo von Disney+ verfügbar war.

Bei Thor 4: Love and Thunder verging etwas mehr Zeit. Hier dauerte es fast 65 Tage zwischen Kinostart und Disney+-Release. In der Regel macht der Konzern die Streaming-Veröffentlichung vom Box Office-Erfolg des jeweiligen Films abhängig.

Wenn sich Disney für Black Panther: Wakanda Forever wieder an der Doctor Strange 2-Zeitspanne orientiert, könnte der Blockbuster sogar noch vor Ende des Jahres als Stream erscheinen. Dann wäre ein Disney+-Release zwischen Weihnachten und Neujahr wahrscheinlich.

Ansonsten dürfte Black Panther 2 irgendwann im Januar zu Disney+ kommen. Über den offiziellen Streaming-Starttermin halten wir euch auf dem Laufenden.

