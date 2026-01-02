Blamage bei Wer wird Millionär: Kandidatin setzt 3 Joker bei einer Frage ein und liegt trotzdem falsch

Bei Wer wird Millionär? musste eine Kandidatin bei einer Frage auf drei Joker zurückgreifen – und scheiterte trotzdem.

Christina Bauer brauchte vier Anläufe, bis sie endlich auf dem Kandidatenstuhl von Wer wird Millionär? Platz nahm. Dabei kam sie sogar bis zur 16.000-Euro-Stufe, bevor sie scheiterte. Die Frage war für sie so schwer, dass sie drei Joker einsetzen musste.



Wer wird Millionär-Kandidatin tat sich bei 16.000-Euro-Frage schwer

Zur Weihnachtsausgabe von Wer wird Millionär? am 25. Dezember versuchte Christina Bauer ihr Glück bei Günther Jauch. Dabei begrüßte sie den Moderator gleich mit einer humorvollen Spitze. "Wir kennen uns doch auch irgendwoher", so die Kandidatin mit einer Anspielung auf Jauchs Auftreten in der Werbung für die Shop-Apotheke. "Sie lösen doch ständig Rezepte ein in der Apotheke."



Im eigentlichen Quiz konnte sich Bauer gut schlagen, doch sie geriet bei 16.000 Euro ins Stocken. Folgende Frage sorgte bei der Wer wird Millionär-Kandidatin für Schwierigkeiten: "Was lässt sich dem Wörterbuch entnehmen?". Dabei standen diese Antworten zur Auswahl: "die Antilope = der Antilop", "die Garnele = der Garnel", "die Kakerlake = der Kakerlak", "die Giraffe = der Giraff".



Trotz Einsatz von 3 Jokern: Kandidatin fällt auf 500 Euro zurück

Bauer hatte keine Ahnung und setzte sofort den 50:50-Joker ein. Dabei blieben nur noch "die Kakerlake = der Kakerlak" und "die Giraffe = der Giraff" übrig. Doch der Kandidatin half das nicht wirklich weiter, und so musste sie zusätzlich auf den Telefonjoker zurückgreifen. Der ehemalige Hausarzt, den Bauer anrief, riet ihr zu 75 Prozent zu "der Giraff".

Doch selbst nach Einsatz von zwei Jokern wollte sich Bauer noch einmal absichern und setzte den Zusatzjoker ein. Der vorige Kandidat meldete sich und riet ihr, ebenfalls auf "der Giraff" zu setzen. Mit drei Jokern im Rücken war sich die Kandidatin sicher, und sie loggte die Antwort ein. Doch leider war "der Kakerlak" richtig, und Bauer fiel auf 500 Euro zurück. Die Kandidatin nahm ihre Niederlage am Ende aber gelassen hin.



Wer wird Millionär? kommt aus der Winterpause zurück

Wer wird Millionär? kommt nächste Woche aus der Winterpause zurück. Mit der 3-Millionen-Euro-Woche läuft die Quizshow ab Montag vier Tage hintereinander um 20:15 Uhr auf RTL.

