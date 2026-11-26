Ihr sucht einen tollen Fantasy-Film, den ihr am Samstagabend gemütlich auf der Couch bei Amazon Prime streamen könnt? Wir haben den perfekten Kandidaten für euch.

Fantasy-Blockbuster können groß und episch sein. Nicht selten überzeugen aber auch die Geschichten, die eine Spur kleiner ausfallen und dafür mit liebevoll gestalteten Details begeistern. Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind passt genau in dieses Profil. Aktuell könnt ihr den Film bei Amazon Prime im Abo streamen.

Fantasy-Empfehlung bei Amazon Prime: Auf der Suche nach fantastischen Tierwesen in New York

Weit abseits der Schule für Hexerei und Zauberer entführt uns der erste Ableger der Harry Potter-Reihe ins Jahr 1926. Der junge Magizoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne) reist mit einem magischen Koffer durch die Welt und sammelt seltene Tierwesen. Eines Tages führt ihn seine Reise nach Amerika, konkret nach New York.

Kaum ist Newt in der pulsierenden Metropole angekommen, entwischt ihm eines seiner Geschöpfe und sorgt für Chaos. Gemeinsam mit dem Nicht-Magier Jacob Kowalski (Dan Fogler) versucht er, die Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen, stößt dabei jedoch auf eine alles andere als erfreute Person: Tina Goldstein (Katherine Waterston).

Tina arbeitet für MACUSA, den Magischen Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika, und kann gar nicht gutheißen, was Newt in ihrer Heimat veranstaltet – vor allem mit einem Nicht-Magier als Verbündeten. Dennoch gewährt sie ihm mit ihrer Schwester Queenie (Alison Sudol) Unterschlupf in ihrem kleinen Apartment.

Parallel dazu entwickelt sich ein zweiter Handlungsstrang, der sich um den mysteriösen Zauberer Percival Graves (Colin Farrell) dreht. Graves zeigt großes Interesse an Credence (Ezra Miller), dem Adoptivsohn der fanatischen Mary Lou Barebone (Samantha Morton), die das Vermächtnis der Hexenprozesse von Salem fortführen will.

Samstagabend-Blockbuster bei Amazon Prime: New York kann genauso magisch sein wie Hogwarts

Obwohl die Tierwesen-Filme etwas in Verruf geraten sind, lohnt sich gerade beim ersten Teil ein neuer Blick. Das von Potter-Veteran David Yates inszenierte Spin-off wartet mit einem spannenden Setting auf, das vor unseren Augen zum Leben erwacht. Am liebsten würde man sofort in die Straßen dieses dampfenden New York eintauchen.

Gerade wenn die Fantasiewelt in die Roaring Twenties übergeht, entwickelt der Film seine eigene Atmosphäre und Identität, die sich maßgeblich von den vertrauten Gängen in Hogwarts unterscheidet. Die 1920er Jahre liefern die Steilvorlage für herausragendes Produktionsdesign und durch die Bank tolle Kostüme.

Zwischen putzigen Tierwesen-Begegnungen und der Gemütlichkeit, wie sie das Apartment der Goldstein-Schwestern mit sich bringt, kann sich dieses New York allerdings auch sehr einsam und kalt anfühlen. Yates spielt mit Kontrasten und stellt uns anfangs sogar Newt als einen Außenseiter vor, der als Fremder in die große Stadt kommt.

Mal legt sich die Musik von James Newton Howard wie ein wärmender Mantel um die Figuren. Mal schubst sie diese ins Abenteuer. Und manchmal entführt sie sogar in ein ganz faszinierendes Reich zwischen den Welten: Newts Koffer, in dem sich die Magie des Potter-Universums in überwältigender Erhabenheit entfaltet.

Auch bei Amazon Prime: Einer der besten Blockbuster der letzten Jahre

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind entfaltet sich als verträumter Fantasy-Blockbuster, der die liebenswürdige Verschrobenheit seines Protagonisten wundervoll mit dem Erzählrhythmus verflechtet. Immer tiefer tauchen wir mit Newt in die Geheimnisse dieses New Yorks ein, das einige ungeahnte düstere Ecken offenbart.