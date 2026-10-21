Dieser Blockbuster bei Netflix rettet euren Sonntagabend: 123 Minuten exzellente Unterhaltung

Bei Netflix könnt ihr am Sonntagabend einen Sci-Fi-Blockbuster schauen, der sich im besten Sinne altmodisch anfühlt. Wir springen in die Zukunft – und irgendwie auch zurück in die 60er.

Muss ein Blockbuster immer Hochglanz sein? Unser heutiger Streaming-Tipp beweist eindrucksvoll, dass sich die Ansprüche von Leinwandbombast und TV-Episode nicht zwangsläufig ausschließen. Denn Star Trek Beyond ist eine faszinierende Mischung aus beidem. Schaut doch mal rein, wenn ihr sonst noch keine Streaming-Pläne für den Sonntagabend habt. Aktuell streamt er bei Netflix.

Sci-Fi-Blockbuster bei Netflix: Star Trek Beyond verwandelt die Enterprise in einen Schrotthaufen

Im dritten Teil der Reboot-Reihe befindet sich Captain James T. Kirk (Chris Pine) mit seiner Crew auf einer fünfjährigen Forschungsmission in den unendlichen Weiten des Weltraums. Obwohl die USS Enterprise nur mit friedlichen Absichten unterwegs ist, gerät sie in einen Hinterhalt, der mit einer Bruchlandung auf dem Planeten Altamid endet.

Fortan beginnt ein Überlebenskampf in einer fremden, gefährlichen Umgebung. Kirk und Co. befinden sich auf der Flucht vor dem fiesen Krull (Idris Elba), der für den Hinterhalt verantwortlich ist und sich auf der Suche nach einem mächtigen Artefakt befindet, mit dessen Hilfe er einen Großangriff auf die Föderation durchführen will.

Die Enterprise ist nach dem Gefecht allerdings nicht mehr als ein Schrotthaufen. Kirk muss sich einen cleveren Plan einfallen lassen, um sowohl seine Crew zu retten als auch die Föderation zu warnen. In der einheimischen und kampferfahrenen Jaylah (Sofia Boutella) findet er eine unerwartete Verbündete, doch die Zeit wird knapp.

Perfekter Sonntagabend-Blockbuster bei Netflix: Eine Star Trek-Folge im Spielfilmgewand

Im Gegensatz zu den ersten zwei Teilen der Reboot-Reihe, Star Trek und Star Trek Into Darkness, fällt Beyond eine ganze Spur kleiner aus. Keine große Khan-Enthüllung und keine großen Weltraumschlachten: Die meiste Zeit über befinden wir uns in einem sehr überschaubaren Setting, das auch aus Raumschiff Enterprise stammen könnte.

Das bedeutet keinesfalls, dass wir auf Schauwerte verzichten müssen. Star Trek Beyond sieht sehr gut aus und hat einige packende Momente zu bieten. Regisseur Justin Lin, der eigentlich für das grenzenlose Spektakel der Fast & Furious-Filme bekannt ist, orientiert sich aber mehr am Charme einer klassischen Star Trek-Folge.

Kirk und die Enterprise-Crew kommen auf einen Planeten und müssen dort ein Problem lösen. Im Grunde ein Fall der Woche, der nicht nur Aufbau und Struktur der TV-Wurzeln übernimmt, sondern sich auch thematisch im Einklang mit zentralen Elementen des Franchise befindet, allen voran dem optimistischen Streben des Originals.

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Gerade mit Krull bekommt Kirk eine interessante Figur gegenübergestellt, die ihn seine Position bei der Sternenflotte hinterfragen lässt. Star Trek Beyond verwebt moralische Konflikte elegant mit dem fantastischen Ensemble und reißt die Figuren geschickt auseinander, ehe sie mit neuer Perspektive wieder aufeinandertreffen.