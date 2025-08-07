Blockbuster-Sensation geht weiter: Neues Video zur Vorgeschichte eines der besten Fantasy-Filme aller Zeiten

Sehnsüchtig haben Musical-Fans auf erstes Bildmaterial zur Fortsetzung des Fantasy-Spektakels Wicked gewartet. Nun gibt es ein spannendes Video, das uns hinter die Kulissen des Films führt.

Nachdem sich im vergangenen Jahr die Musical-Adaption von Wicked allem voran in den USA als ein echter Kassenschlager entpuppt hatte, fiebern viele Fans auf die bereits ein Jahr später erscheinende Fortsetzung hin. Der neue First Look-Trailer verrät uns ein bisschen mehr, was wir von dem Der Zauberer von Oz-Prequel erwarten dürfen.

Das Spektakel geht weiter: Erste Bilder zur Wicked-Fortsetzung lösen Begeisterung aus

Die Verfilmung des Musicals Wicked von Winnie Holzman und der Musik von Stephen Schwartz eroberte das Herz vieler Musical-Fans im Sturm. Grund dafür waren u.a. Cynthia Erivo und Ariana Grande, die die Hexen Elphaba und Glinda verkörpern. Das Musical ist ein Prequel zu Der Zauberer von Oz und erzählt von der Freundschaft zweier Hexen und wie einer der beiden zur legendären Bösen Hexe des Ostens wurde.

Der Originalstoff wird um eine gänzlich neue Perspektive erweitert und die Konflikte erhalten eine emotional tiefere Komplexität. Für die Verfilmung unter der Regie von Crazy Rich-Regisseur Jon M. Chu hat man das Musical in zwei Hälften aufgeteilt und bekommt mit dem neuen First Look nun einen tieferen Einblick in das große Finale Wicked: Teil 2.

Hier könnt ihr euch das neue Wicked 2-Video anschauen:

Wicked: For Good - First Look Featurette (English) HD

Das neue Bildmaterial wird mit einigen Interview-Ausschnitten des Regisseurs und der beiden Hauptdarstellerinnen sowie ersten Einblicken hinter die Kulissen bei den Dreharbeiten erweitert. Dabei können wir auch einen ersten Blick auf die Figuren des Originals wie Dorothy, den Blechmann, den Löwen und die Vogelscheuche erhaschen, die auf die große Leinwand zurückkehren werden. Durch die Off-Texte erfahren wir auch, wie stark die Freundschaft der beiden Hexen auf die Probe gestellt werden wird.

Für viele Fans wird es ebenfalls erfreulich zu sehen sein, dass sowohl Jonathan Bailey, als auch Michelle Yeoh und Jeff Goldblum für die Fortsetzung in ihre Rollen aus dem Vorgänger zurückkehren werden.

Wann und wo kann man Wicked: Teil 2 sehen?

Allzu lange müssen die Fans auf den Film nicht mehr warten, da dieser bereits am 20. November 2025 in den deutschen Kinos erscheinen wird.