Blue Bloods-Drama erreicht bizarren Höhepunkt: Tom Selleck bestätigt Staffel 15 (die er nur erfunden hat)

Moment, kommt etwa doch noch eine 15. Staffel von Blue Bloods? Hauptdarsteller Tom Selleck stiftet mit seinen neuesten Aussagen maximale Verwirrung, nachdem CBS die Serie abgesetzt hat.

Vor einer Woche stellte der US-amerikanische Sender CBS sein Programm für die nächste TV-Saison vor. Nicht dabei war Blue Bloods – Crime Scene New York, was dem finalen Todesurteil für die beliebte Polizei-Serie gleichkam. Seit Monaten kämpfen Fans und Mitglieder der Produktion um eine Verlängerung – vergebens.

Die 14. Staffel von Blue Bloods wird die letzte sein. Eine 15. Staffel wird es nicht geben. Auftritt Tom Selleck. In einem neuen Interview spricht der Hauptdarsteller plötzlich von einer 15. Staffel. So ganz stimmt seine Rechnung mit den Angaben von CBS allerdings nicht überein. Also lasst uns die Sache genauer anschauen.

Kommt wirklich Blue Bloods Staffel 15? Tom Selleck hat da etwas gewaltig durcheinandergebracht

Gegenüber Country Living lässt Selleck Folgendes über die Zukunft von Blue Bloods verlauten:

Sie haben angekündigt, dass dies unsere letzte Staffel sein wird. Ich denke, CBS wird zur Vernunft kommen. Was die Leute nicht wissen, ist, dass wir eine 15. Staffel machen werden. Wir machen eine 10-Episoden-Staffel, wie alle anderen Serien wegen des Streiks, für die 14. Staffel. Und wir werden im Herbst eine 8-Episoden-Staffel zeigen, also die Premiere unserer 15. Staffel.

CBS Blue Bloods

Offiziell wurde Blue Bloods allerdings nicht um eine 15. Staffel verlängert. CBS hat sich dazu entschieden, das Finale der Serie in zwei Hälften zu veröffentlichen, wie es bei vielen anderen Serien gang und gäbe ist.

Blue Bloods Staffel 14 A umfasst zehn Episoden (Februar bis Mai 2024)

umfasst zehn Episoden (Februar bis Mai 2024) Blue Bloods Staffel 14 B umfasst acht Episoden (Oktober bis Dezember 2024)

Selleck hat einfach den B-Teil der 14. Staffel in eine 15. Staffel umgedichtet. Bevor weitere Missverständnisse entstehen, sei somit an dieser Stelle nochmal betont: Nein, CBS hat Blue Bloods nicht von den Toten zurückgebracht. Blue Bloods wird wie angekündigt mit der 14. Staffel im Dezember 2024 enden.

Natürlich besteht danach immer noch die Möglichkeit, dass eine Nachfolgeserie oder in ein paar Jahren ein Revival angekündigt wird. Nicht zuletzt hat Selleck in einem Punkt recht: Blue Bloods verfügt über eine sehr große und treue Fangemeinde. Früher oder später dürfte ein Sender oder ein Streamer wieder Interesse an der Marke zeigen.

