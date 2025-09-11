Blue Bloods geht endlich weiter: Erster Trailer zu neuer Serie wirft Donnie Wahlberg ins kalte Wasser

Blue Bloods-Fans dürfen sich auf die brandneue Serie Boston Blue mit Donnie Wahlberg freuen. Das Spin-off hat nun endlich einen ersten Trailer.

Für Blue Bloods-Fans waren die letzten Jahre eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nachdem die beliebte Krimi-Serie mit Tom Selleck von ihrem Muttersender CBS eingestampft wurde, haben die Stars rege um dessen Erhalt gekämpft. Vergebens, wie sich später herausstellte, und so flimmerte die finale Folge im Dezember 2024 in den USA über die TV-Bildschirme.

Kurz darauf kam jedoch Entwarnung und die Spin-off-Serie Boston Blue wurde angekündigt, in der Donnie Wahlberg als Danny Reagan zurückkehrt. Nach Monaten des Wartens gibt es jetzt endlich einen ersten Trailer zu sehen.

Seht hier den Trailer zu Boston Blue:

Boston Blue - S01 Trailer (English) HD

Nach Blue Bloods-Aus: Erster Trailer zu Boston Blue lässt Danny Reagan auf seine neue Kollegin los

In Boston Blue verschlägt es Danny Reagan nach Boston, wo er sich dem lokalen Police-Department anschließt. Dort muss er mit einer neuen Kollegin, Detective Lena Silver (Sonequa Martin-Green) zusammenarbeiten, die wie Danny Teil eines bekannten Polizeiclans ist – nur statt in New York eben in Boston.

Wie der erste Trailer zeigt, gestaltet sich diese Zusammenarbeit zunächst nicht gerade rosig. Denn bereits in den ersten Sekunden geraten Danny und Lena aneinander – nur um mit Schrecken feststellen zu müssen, dass sie ab sofort zusammenarbeiten müssen. Ihre kollegiale Beziehung mit all ihren Höhen und Tiefen soll den Kern der neuen Serie darstellen.

Neben Wahlberg und Martin-Green werden in Boston Blue unter anderem Maggie Lawson (Psych), Marcus Scribner (black-ish), Gloria Reuben (Emergency Room) und Ernie Hudson (Quantum Leap) zu sehen sein. Bridget Moynahan, die in Blue Bloods als Dannys Schwester Erin zu sehen war, wird dazu direkt in Folge 1 eine Gast-Rolle innehaben.

Wann kommt die neue Blue Bloods-Serie Boston Blue mit Donnie Wahlberg?

Boston Blue übernimmt den alten Sendeplatz von Blue Bloods beim Heimatsender CBS und wird dort immer freitagabends ausgestrahlt. Die erste Folge läuft am 17. Oktober 2025. In Deutschland lässt die Serie vermutlich länger auf sich warten. Wir rechnen mit einem Start nicht vor 2026.

Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im September umfassen neben den neuesten Kapiteln aus den Serienuniversen von The Boys und The Walking Dead Staffel auch neue Netflix-Serien des Peaky Blinders-Schöpfers und der Haus des Geldes-Macher sowie romantische Action für NCIS-Fans.

