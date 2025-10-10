Sie galt bereits als eine der besten Kinderserien aller Zeiten, und jetzt ist es wissenschaftlich belegt

Angemessene Sendungen für die eigenen Kinder zu finden, kann eine schwierige Angelegenheit sein. Auf Disney+ gibt es jedoch einen wahren Schatz für Klein und (!) Groß: die Animationsserie Bluey.

Wer kleine Kinder hat, kennt vermutlich das Problem: Nicht nur die Länge der Bildschirmzeit will beachtet werden, sondern auch der Inhalt. Denn gerade im heutigen Streaming-Zeitalter ist die Auswahl an Kinderserien und -programmen schlicht gewaltig. Und vor allem für Kids im Vorschulalter ist nicht immer alles geeignet, nur weil fröhliche und bunt animierte Figuren darin vorkommen.

Im Portfolio von Disney+ gibt es jedoch eine Serie, die allen Eltern nur ans Herz gelegt werden kann: Bluey. Die australische Produktion von Schöpfer Joe Brumm gibt es bereits seit 2018 und umfasst mittlerweile 154 kurzweilig-kreative Episoden in bisher drei Staffeln. 2024 war Bluey laut Variety die meistgesehene Serie in den USA mit unglaublichen 35 Milliarden (!) gestreamten Minuten. Schon seit Jahren tauschen sich Eltern zu Tausenden online darüber aus, dass sie es fast noch lieber schauen als der Nachwuchs.

Und auch hierzulande wird die Animationsserie um das titelgebende Hundemädchen und ihrer sympathischen Familie immer beliebter. Zu Recht: Denn kürzlich haben medienpädagogische Forscher:innen der CQUniversity Australia Bluey zu einem Musterbeispiel für das Erlernen von Resilienz erklärt, wie in einem wissenschaftlichen Beitrag des Fachjournals Educational and Developmental Psychologist nachzulesen ist.

Pädagogisch besonders wertvoll: Bluey ist lehrreich, unterhaltsam und authentisch

Mit Resilienz wird die psychische Widerstandskraft bezeichnet, mit schwierigen Situationen und Rückschlägen im Leben umgehen und daraus gestärkt ohne dauerhafte Beeinträchtigungen hervorgehen zu können. Eine immens wichtige Kernkompetenz, die für die psychologische Entwicklung eines Menschen von großer Bedeutung ist.

Die Inhaltsanalyse des australischen Forschungsteams ergab, dass Bluey in dieser Hinsicht ein Paradebeispiel für eine pädagogisch wertvolle Kindersendung ist, da sie "durchgängig Resilienz-Botschaften vermittelt, wobei die Figuren, insbesondere die Titelfigur, wichtige Eigenschaften wie Emotionsregulation, Beharrlichkeit und Problemlösungskompetenz vorleben."

Doch auch abseits des wissenschaftlich-pädagogischen Aspekts erweist sich Bluey als ein wahres (Kinder-)Serienwunder: Sie sprüht vor cleveren Ideen, Situationskomik, liebevollen Geschichten und bezaubernden Charakteren, die auch Erwachsene komplett verzaubern können. Hier sind noch ein paar wesentliche Punkte, die Bluey zu der perfekten Serie für Klein und Groß gleichermaßen machen:

Der Animationsstil ist klar und visuell ansprechend , der Schnittrhythmus im Vergleich zu vielen anderen Kinderserien angenehm und nie hektisch.

, der Schnittrhythmus im Vergleich zu vielen anderen Kinderserien angenehm und nie hektisch. Die Episoden sind mit einer durchschnittlichen Länge von sieben Minuten erfrischend kurz gehalten.

gehalten. Auch ernsthafte Themen werden kindgerecht aufbereitet (z.B. Unfruchtbarkeit, Kindheitstraumata, Neurodiversität).

(z.B. Unfruchtbarkeit, Kindheitstraumata, Neurodiversität). Der Humor spricht nicht nur Kinder an, sondern auch Erwachsene (bspw. durch Popkultur-Referenzen).

Der dargestellte Familienalltag der Heelers (mit all seinen Hürden und Problemen) ist realitätsnah und zeitgemäß.

Bluey ist eine absolute Wohlfühl-Serie, die wichtige Werte wie Empathie, Ehrlichkeit, Selbstvertrauen und Toleranz vermittelt.

Wie bereits erwähnt, könnt ihr alle drei Staffeln von Bluey in der Streaming-Flatrate von Disney+ sehen. Doch die liebenswerte Hundefamilie gibt es derzeit auch schon in größeren Dimensionen zu bestaunen.

Vom Bildschirm auf die große Leinwand: Bluey läuft aktuell auch im Kino

Seit dem 2. Oktober 2025 läuft mit der Küchenspaß-Kollektion eine Sammlung von acht aus der Serie bereits bekannten Bluey-Episoden im Kino, die sich rund um das Thema Essen drehen.

Der erste Langspiel-Kinofilm mit einer durchgehenden Handlung steht aber auch schon vor der Tür: Am 5. August 2027 startet Bluey - Der Film hierzulande auf der großen Leinwand.