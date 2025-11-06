Bond-Star Daniel Craig verrät, wie schrecklich seine geheime Star Wars-Rolle war: "Konnte meinen Daumen eine Woche lang nicht spüren"

In Star Wars 7 hatte Ex-Bond-Star Daniel Craig einen kurzen Auftritt als Stormtrooper. Jetzt hat er darüber gesprochen, wie unangenehm die Zeit in der Rüstung war.

Nach seinem Aus als James Bond ist Daniel Craig aktuell noch einem anderen Franchise treu geblieben. Als schräger Ermittler Benoit Blanc in der Knives Out-Reihe hat der Star seiner Filmografie eine weitere Kultrolle hinzugefügt. Bald startet der dritte Teil des Krimi-Universums bei Netflix und im Zuge dessen sind Craig und Regisseur Rian Johnson zurzeit auf Interviewtour.

Bei einem aktuellen Gespräch hat der Ex-Bond-Darsteller jetzt Details zu seinem Star Wars 7-Kurzauftritt verraten, den viele Fans womöglich gar nicht bemerkt haben.

Daniel Craig beschreibt strapaziöse Star Wars-Drehbedingungen

In Star Wars 7: Das Erwachen der Macht ist der Schauspieler tatsächlich für einen Moment als Stormtrooper zu sehen, der Rey (Daisy Ridley) gegenüber steht. Craig selbst ist unter der Rüstung natürlich gar nicht zu erkennen. Laut CinemaBlend sprach der Star kürzlich als Gast in Radio Andy’s SiriusXM-Show über die unangenehme Erfahrung am Set des Sci-Fi-Blockbusters:

[Der Anzug] wird hauptsächlich von Stuntmen in der Wüste getragen, daher sind sie etwas... sie riechen nicht besonders gut, und außerdem waren die Ärmel an meinem Exemplar zu lang. Sie sind sehr robust, und ich konnte meinen Daumen eine Woche lang nicht spüren. Ansonsten war es aber super.

Hier könnt ihr den Ausschnitt schauen, in dem Craig über seinen Kurzauftritt im Star Wars-Universum spricht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bald kehrt Daniel Craig bei Netflix in seiner aktuellen Kultrolle zurück

Wesentlich wohler fühlt sich der Star offensichtlich in seiner Rolle als Ermittler. Nach Knives Out und Glass Onion: A Knives Out Mystery ist Craig in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery bald im dritten Teil der Saga zu sehen. Die neue Fortsetzung bekommt erst am 27. November 2025 einen limitierten Kinostart, bevor der Film für alle ab dem 12. Dezember 2025 bei Netflix im Abo streamt.

In Knives Out 3 erschüttert ein Mordfall eine kleine Stadt und ihre Kirchengemeinde. Der junge Priester Jud Duplenticy (Josh O'Connor) soll dem grobschlächtigen örtlichen Prediger Monsignore Jefferson Wicks (Josh Brolin) unter die Arme greifen. Benoit Blanc (Craig) steht dabei vor seinem bisher gefährlichsten Fall.