Umstrittenster Bones-Ausstieg erklärt: Der schlimmste Tod der Serie war vollkommen unnötig

Die Kultserie Bones ist jetzt bei Amazon Prime und Netflix verfügbar. Über den Tod einer beliebten Figur sind Fans noch immer nicht hinweg – der Darsteller wollte die Produktion gar nicht verlassen.

Selbst Jahre nach ihrem Finale zählt Bones - Die Knochenjägerin noch immer zu den beliebtesten Krimiserien. Jetzt, wo sie mit 246 Folgen auf Amazon und Netflix verfügbar ist, könnte ihre Popularität kaum höher sein. Einige Momente in der Story sind für viele Fans aber nach wie vor ein Schock. So etwa der Tod des FBI-Psychologen Sweets, der seinem Darsteller John Francis Daley aufgezwungen wurde.

Bei Netflix und Amazon Prime: Bones-Figurentod ließ Star in Tränen ausbrechen

Sweets galt vielen Fans als eine der beliebtesten Figuren der Serie. Darsteller Daley benötigte für die 10. Staffel allerdings vier Monate Auszeit, um sich der Produktion des Films Vacation - Wir sind die Griswolds zu widmen. Wie er im Interview mit TVLine erklärt, konnten die Autoren für eine kurze Pause aber keine gute Erklärung finden. Sweets wurde in der Serie schließlich in einem Parkhaus niedergeschossen und der Dreh der letzten Szene machte Daley sehr emotional.

Viele seiner Kollegen seien an seinem letzten Drehtag anderweitig beschäftigt gewesen, so Daley:

Ich betrat also ein fast leeres Set und konnte mich nicht richtig von den Leuten verabschieden. Als ich [später] zu meinem Wohnwagen lief, dachte ich: 'Mist, das fühlt sich echt komisch an.' Und dann kamen mir die Tränen.

Bereut hat Daley die Entscheidung für Vacation nicht, obwohl sie ein großes Opfer erforderte. Viele Bones-Fans trauern Sweets allerdings noch immer nach. Und können seinen abrupten Tod nur schwer nachvollziehen.

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