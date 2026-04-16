Borat-Star Sacha Baron Cohen spielt für Netflix einen Ekel-Chef: Hier ist der Trailer zum Film

Sacha Barron Cohen kehrt zurück – mit einer Netflix-Komödie. Im ersten Trailer zu Ladies First ist er als chauvinistischer Ekel-Chef zu sehen, der eines Besseren belehrt wird.

Sacha Baron Cohen gilt vielen als absoluter Comedy-König. Sein letzter Borat-Auftritt mit Borat 2: Anschluss Moviefilm liegt aber bereits sechs Jahre zurück. Bald schon werden ihn Fans endlich wieder in einer komödiantischen Rolle sehen: im Netflix-Film Ladies First, zu dem es jetzt einen ersten Trailer gibt.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Ladies First an:

Ladies First - Trailer (Deutsch) HD

Bei Netflix lernt Borat-Star Sacha Baron Cohen als Chauvinist den Sexismus kennen

Damien (Cohen) belächelt Frauen. In seiner Firma toleriert er Mitarbeiterinnen wie Alex (Rosamund Pike) nur, um den Anschein von Gleichberechtigung aufrechtzuerhalten. Ansonsten betrachtet er sie nur als Sexobjekte, derer er sich mithilfe seiner Assistent:innen entledigt.

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Doch dann passiert das Unglaubliche: Nach der Kollision mit einem Laternenpfahl wacht Damien in einer Welt auf, in der sich der alltägliche Sexismus gegen Frauen umgekehrt hat: Hier werden Männer in der Werbung objektifiziert und auf der Straße mit Sprüchen belästigt. In der Geschäftswelt haben sie nichts zu sagen – insbesondere nicht bei Chefin Alex. Ganz recht: Seine Mitarbeiterin ist nun seine Vorgesetzte. Und behandelt ihn mit demselben Sexismus wie er einst sie.

Damien versucht verzweifelt, einen Ausweg aus der Parallelwelt zu finden. Doch mit jedem weiteren Tag erkennt er mehr, was er an sich und seiner Umgebung ändern muss, um einen Fortschritt zu erzielen.

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Wann kommt Ladies First zu Netflix?

Ladies First erscheint am 22. Mai 2026 bei Netflix. Neben Cohen und Pike sind unter anderem Emily Mortimer (Shutter Island), Richard E. Grant (Logan), Charles Dance (Game of Thrones) und Fiona Shaw (Harry Potter und der Stein der Weisen) vor der Kamera zu sehen. Regie führte Thea Sharrock (Kleine schmutzige Briefe).

Borat-Star Sacha Baron Cohen war zuletzt vermehrt in ernsteren Drama-Rollen zu sehen, unter anderem in The Trial of the Chicago 7 oder der Serie The Spy auf Apple TV.