Brandneu und schon reduziert: Jetzt über 1.100 Euro auf den besten 4K-TV auf dem Markt sparen

Auf LGs neustem High End-TV, den OLED evo G4 könnt ihr jetzt bis zu 1.100 Euro sparen. Der extrem flache Fernseher hebt euer Heimkino aufs nächste Level und überzeugt mit einem erstklassigen Bild.

Der neue LG OLED evo G4 * ist laut einiger Expert:innen der beste 4K-Fernseher auf dem Markt und wird auch vom Kollegen bei GameStar Tech als bester Fernseher im High-End-Segment empfohlen . Bei Amazon befindet sich die beliebte 65 Zoll Größe momentan im Angebot, obendrauf gibt es 300 Euro Cashback von LG, sodass ihr auf den erstklassigen Fernseher 1.100 Euro spart.

LG OLED evo G4 mit 65 Zoll Deal Zu Amazon

LG OLED evo G4 punktet durch erstklassige Bildqualität

Laut Computer BILD, wo der LG OLED evo G4, eine Note von 1,1 erhalten hat, setzte die Bildqualität durch natürlichen Farben und perfekten Helligkeitsabstufungen Maßstäbe. Auch das tiefe Schwarz und die hohen Kontraste kommen besonders bei den HDR-Inhalten besonders gut zur Geltung, hier ist der Fernseher mit Dolby Vision IQ, HDR10 und HLG ausgerüstet. Der flache TV ist mit dem neuen und leistungsstarken Alpha 11 Prozessor ausgestattet, der die KI-Optimierung bestens unterstützt.

In Sachen Smart-TV-Funktionen setzt LG auf die webOS-Plattform, die eine intuitive Benutzeroberfläche und eine Vielzahl von Apps bietet. Von Streaming-Diensten bis hin zu Sprachassistenten wie Alexa und das eigene LG ThinQ ist alles integriert. Dank des Twin-Triple-Tuners lassen sich auch Fernsehinhalte aufnehmen und ein CI+-Schacht sorgt für das Empfangen verschlüsselter Programme.

Amazon Extrem flach: Der LG OLED evo G4

Dolby Atmos Sound und 144 Hertz fürs Gaming

Wie bei vielen Fernsehern kann der Sound nicht ganz mit dem Bild mithalten. Trotz Dolby Atmos und DTS:X Unterstützung und verschiedener Sound-Modi reicht der Klang des LG OLED evo G4 nur für den Alltag aus, was auch an der extrem flachen Bauweise liegt. Für das volle Heimkinoerlebnis ist eine Soundbar zu empfehlen, wie die Ambeo Soundbar Plus, die aktuell um 33 Prozent reduziert ist.

Fürs Gaming bietet der LG OLED evo G4 * zahlreiche Features. Dazu gehören vier HDMI 2.1 Anschlüsse, die 4K-Gaming sogar mit 144 Hertz ermöglichen. Dies ist für PC-Gamer:innen interessant, denn die Konsolen können nicht mehr als 120 Hertz ausspielen. Eure Lieblingsspiele könnt ihr mit einem Input-Lag von 14 Millisekunden spielen, mit 144Hz-Gaming-Boost sinkt der Wert sogar auf 4 Millisekunden.

300 Euro Cashback auf den erstklassigen LG OLED TV sichern

Wer sich den LG einschließlich bis zum 14. Juli sichert, profitiert von der laufenden Cashback-Aktion. Nach dem Kauf müsst ihr euch auf der Cashback-Seite von LG registrieren, die Rechnung des Fernsehers hochladen und auf die Rückzählung des Herstellers auf euer Konto warten.

Durch die ohnehin 20 Prozent Rabatt, die es aktuell auf Amazon für den LG OLED evo G4 gibt, sinkt der Preis schon um 800 Euro. Durch das Cashback von LG, was übrigens auch für andere Modelle des Herstellers gilt, könnt ihr euch so einen Rabatt von 1.100 Euro sichern.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.